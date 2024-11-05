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Трамп возвращается в Белый дом
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Трамп возвращается в Белый дом

Украинским войскам грозит «котел»

14:48 936

Украинские военные могут попасть в «котел» в Донецкой области, утверждает аналитик Bild Юлиан Рёпке.

«Российская армия вторжения захватила село Максимовка в Донецкой области. Поскольку у Украины не хватает резервов и «второй» линии обороны в этом районе, продвижение россиян остается на уровне около 2 км в сутки и создает угрозу еще одного котла.

Украинская армия, скорее всего, избежит этой угрозы путем еще одного масштабного отступления примерно из 20 населенных пунктов к юго-востоку от села Андреевка», - пишет Рёпке.

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