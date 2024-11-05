Путин делает все для Азербайджана и Армении

Россия делает все для нормализации армяно-азербайджанских отношений и подписания мирного договора между Ереваном и Баку. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот.

"В том же духе выстраивается наше сотрудничество с Арменией и Азербайджаном. Мы делали и делаем все для нормализации азербайджано-армянских отношений, для обеспечения прочного мира в Закавказье. Будем и далее оказывать содействие в работе над мирным договором, над делимитацией госграницы и разблокированием экономических и транспортных связей в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020 - 2022 годов", - сказал Путин.

Президент России также обратил внимание на полезный разговор лидеров Армении и Азербайджана на прошедшем в Казани в октябре саммите БРИКС. "Не могу не выразить удовлетворение, что лидеры Азербайджана и Армении воспользовались площадкой саммита БРИКС в Казани и провели полезный разговор по принципиальным вопросам, касающимся достижения прочного мира и межнационального согласия в регионе", - подчеркнул он.