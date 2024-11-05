USD 1.7000
EUR 1.8488
RUB 0.0172
Подписаться на уведомления
Трамп возвращается в Белый дом
Новость дня
Трамп возвращается в Белый дом

Путин делает все для Азербайджана и Армении

обновлено 15:25
15:25 981

Россия делает все для нормализации армяно-азербайджанских отношений и подписания мирного договора между Ереваном и Баку. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот.

"В том же духе выстраивается наше сотрудничество с Арменией и Азербайджаном. Мы делали и делаем все для нормализации азербайджано-армянских отношений, для обеспечения прочного мира в Закавказье. Будем и далее оказывать содействие в работе над мирным договором, над делимитацией госграницы и разблокированием экономических и транспортных связей в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020 - 2022 годов", - сказал Путин.

Президент России также обратил внимание на полезный разговор лидеров Армении и Азербайджана на прошедшем в Казани в октябре саммите БРИКС. "Не могу не выразить удовлетворение, что лидеры Азербайджана и Армении воспользовались площадкой саммита БРИКС в Казани и провели полезный разговор по принципиальным вопросам, касающимся достижения прочного мира и межнационального согласия в регионе", - подчеркнул он.

*** 14:55

Посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев вручил верительные грамоты президенту России Владимиру Путину.

Церемония вручения верительных грамот президенту РФ Владимиру Путину новыми иностранными послами проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В ней принимают участие посланники из 28 стран.

Кремль: Санду не президент Молдовы
Кремль: Санду не президент Молдовы
13:50 2931
Индийская Бхадра против Азербайджана
Индийская Бхадра против Азербайджана статья концептуальная; все еще актуально
02:55 8252
Ильхаму Алиеву вручен орден Чингиза Айтматова
Ильхаму Алиеву вручен орден Чингиза Айтматова добавлено фото
14:07 1146
Путин делает все для Азербайджана и Армении
Путин делает все для Азербайджана и Армении обновлено 15:25
15:25 982
Первый бой украинцев с северокорейцами
Первый бой украинцев с северокорейцами
13:05 4618
США и саудиты оставляют Израиль за бортом
США и саудиты оставляют Израиль за бортом
13:40 1854
Раскрыты подробности предложения Никола Пашиняна о «Зангезурском коридоре»
Раскрыты подробности предложения Никола Пашиняна о «Зангезурском коридоре» наш обзор
10:51 6422
Итак, Трамп отправляет своего человека к Путину…
Итак, Трамп отправляет своего человека к Путину… слово публицисту; все еще актуально
00:41 7581
Ильхам Алиев прибыл в Кыргызстан
Ильхам Алиев прибыл в Кыргызстан добавлено фото
12:29 2397
Кто нужен Эрдогану: Трамп или Харрис?
Кто нужен Эрдогану: Трамп или Харрис? наша корреспонденция
03:33 6251
Украина готова стоять, сколько надо, и еще чуть-чуть
Украина готова стоять, сколько надо, и еще чуть-чуть глас народа - глас Божий
00:25 4180

ЭТО ВАЖНО

Кремль: Санду не президент Молдовы
Кремль: Санду не президент Молдовы
13:50 2931
Индийская Бхадра против Азербайджана
Индийская Бхадра против Азербайджана статья концептуальная; все еще актуально
02:55 8252
Ильхаму Алиеву вручен орден Чингиза Айтматова
Ильхаму Алиеву вручен орден Чингиза Айтматова добавлено фото
14:07 1146
Путин делает все для Азербайджана и Армении
Путин делает все для Азербайджана и Армении обновлено 15:25
15:25 982
Первый бой украинцев с северокорейцами
Первый бой украинцев с северокорейцами
13:05 4618
США и саудиты оставляют Израиль за бортом
США и саудиты оставляют Израиль за бортом
13:40 1854
Раскрыты подробности предложения Никола Пашиняна о «Зангезурском коридоре»
Раскрыты подробности предложения Никола Пашиняна о «Зангезурском коридоре» наш обзор
10:51 6422
Итак, Трамп отправляет своего человека к Путину…
Итак, Трамп отправляет своего человека к Путину… слово публицисту; все еще актуально
00:41 7581
Ильхам Алиев прибыл в Кыргызстан
Ильхам Алиев прибыл в Кыргызстан добавлено фото
12:29 2397
Кто нужен Эрдогану: Трамп или Харрис?
Кто нужен Эрдогану: Трамп или Харрис? наша корреспонденция
03:33 6251
Украина готова стоять, сколько надо, и еще чуть-чуть
Украина готова стоять, сколько надо, и еще чуть-чуть глас народа - глас Божий
00:25 4180
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться