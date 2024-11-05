Взрыв на турецком НПЗ напугал местных жителей
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На крупнейшем промышленном предприятии Турции, нефтеперерабатывающем заводе TÜPRAŞ в Измите, произошел взрыв, сообщает CNN Türk.
После взрыва в районе, как сообщается, начали звучать сирены тревоги. Жители региона, услышав шум, приняли его за землетрясение и впали в панику. Сотрясение от взрыва почувствовали жители 7 районов.
Мэр города Коджаэли Тахир Бююкакин сообщил, что это был «непредвиденный случай во время плановых учений». Он добавил, что в результате взрыва никто не пострадал.
November 5, 2024
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