Взрыв на турецком НПЗ напугал местных жителей

На крупнейшем промышленном предприятии Турции, нефтеперерабатывающем заводе TÜPRAŞ в Измите, произошел взрыв, сообщает CNN Türk.

После взрыва в районе, как сообщается, начали звучать сирены тревоги. Жители региона, услышав шум, приняли его за землетрясение и впали в панику. Сотрясение от взрыва почувствовали жители 7 районов.

Мэр города Коджаэли Тахир Бююкакин сообщил, что это был «непредвиденный случай во время плановых учений». Он добавил, что в результате взрыва никто не пострадал.