Лукашенко призвал готовиться к худшему

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о проведении президентских выборов 2025 года сориентировал органы власти на то, что «в ходе избирательной кампании в стране нельзя расслабляться».

«Расслабляться здесь никому ни в коем случае не надо. Особенно нам - органам власти на местах. Надо исходить из худшего варианта. Будет лучше - ну и хорошо», - сказал он.

Лукашенко признался, что не исключает возможность любых провокаций перед выборами.

«Что касается провокаций - информационных, политических и прочих - возможно. Они были, есть и будут», - заявил он.

Выборы президента Беларуси пройдут 26 января 2025 года. Одним из кандидатов в президенты является действующий президент страны Александр Лукашенко.