Россия ударила по Запорожью: много жертв

Шесть человек погибли, еще 16 ранены в результате атаки России на Запорожье, заявил в телеграме глава областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, удар пришелся на «объект инфраструктуры», не приведя подробностей. Масштабы разрушений устанавливаются, добавил Федоров.

«Запорожье. Опять удар россиян, погибшие и раненые. Насилие нужно остановить сильными действиями. Необходима более сильная позиция союзников», — заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Минобороны России атаку на Запорожье не комментировало.