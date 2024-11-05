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Трамп возвращается в Белый дом
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Трамп возвращается в Белый дом

Россия ударила по Запорожью: много жертв

15:06 558

Шесть человек погибли, еще 16 ранены в результате атаки России на Запорожье, заявил в телеграме глава областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, удар пришелся на «объект инфраструктуры», не приведя подробностей. Масштабы разрушений устанавливаются, добавил Федоров.

«Запорожье. Опять удар россиян, погибшие и раненые. Насилие нужно остановить сильными действиями. Необходима более сильная позиция союзников», — заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Минобороны России атаку на Запорожье не комментировало.

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