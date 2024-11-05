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В Баку обсудили ситуацию и задачи высшего и среднего образования

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15:35 834

Состоялось мероприятие на темы «Организация научной деятельности и преподавания в вузах: текущая ситуация и новые вызовы», а также «Организация образования на уровне среднего образования: нормативы и текущая ситуация».

Мероприятие было организовано отделом науки и политики высшего образования Министерства науки и образования.

Выступая, руководитель аппарата Министерства науки и образования Метин Керимли отметил, что повышение доступности высшего образования является одной из основных целей в «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики». Метин Керимли, который считает, что можно достичь этой цели в результате совместных усилий, отметил, что каждый второй человек, поступающий на бакалавриат и магистратуру высшего образования, учится за счет государства.

В свою очередь, заместитель директора Государственного агентства по науке и высшему образованию Аминага Садыгов, отметив, что позиции, занимаемые высшими учебными заведениями Азербайджана в международных рейтинговых таблицах, растут, подчеркнул реформы, связанные с осуществлением научных исследований в Азербайджане.

Начальник отдела политики науки и высшего образования Министерства науки и образования Турхан Сулейман в своем выступлении отметил, что дискуссии, проводимые в целях организации научной деятельности и преподавания в высшем образовании на основе новых задач, играют важную роль в определении политики в этом направлении. Турхан Сулейман отметил, что необходимо проводить эффективное планирование приема студентов, особенно в докторантуру.

Далее сотрудники министерства выступили с докладами.

Во второй части мероприятия прошли дискуссии на тему «Организация обучения на уровне среднего образования: нормативы и текущая ситуация». Турхан Сулейман проинформировал участников о том, что принимаются меры по оптимизации средних учебных заведений, в то же время он подчеркнул необходимость повышения уровня профессионализма тех, кто получил степень суббакалавра. В рамках мероприятия были проведены дискуссии, даны ответы на вопросы участников.

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