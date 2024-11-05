В России в отставку ушел третий губернатор за сутки

Глава Республики Коми Владимир Уйба объявил об отставке. Он сообщил, что президент России Владимир Путин доверил ему «новый фронт работы» на федеральном уровне, передают российские СМИ.

«Для меня это новый вызов и огромная ответственность», — заявил чиновник, не уточнив, чем теперь будет заниматься.

Уйба руководил республикой с 2020 года. До этого он был заместителем министра здравоохранения, а также в течение 15 лет возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

Уйба стал третьим губернатором за сутки, ушедшим с поста. Накануне стало известно о смене глав Ростовской и Тамбовской областей. 67-летний Василий Голубев и 47-летний Максим Егоров объявили о своей отставке, также объяснив это решение переходом на другую работу.