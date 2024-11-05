Путин снова заявил, что готов к переговорам с Украиной
15:59 2180
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами обратил внимание, что Россия готова к переговорам с Украиной и вела их.
«Неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но на известном этапе — в самом начале этого конфликта — вела эти переговоры. И даже был выработан взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны», — сказал Путин.
Он отметил, что украинская сторона отвергла договор «по совету извне».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!