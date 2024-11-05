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Трамп возвращается в Белый дом
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Трамп возвращается в Белый дом

В Грузии отменили итоги выборов на 30 участках

16:10 1511

Районный суд в Грузии отменил результаты парламентских выборов на 30 участках из-за нарушения тайны голосования, сообщила грузинская служба «Радио Свобода».

Суд восстановил ситуацию голосования бюллетенями с трех случайных участков в Тетрицкаройском и Цалкском районах на юге Грузии. В результате эксперимента выяснилось, что отметка маркером за партию видна с обратной стороны бюллетеня. Это означает, что при вводе бюллетеня в КОИБ (аппарат для подсчета голосов) рядом стоящие люди могли понять, за кого проголосовал избиратель.

ЦИК Грузии имеет право обжаловать решение районного суда, но эксперты говорят, что прецедент уже создан.

На выборах в парламент победила правящая партия «Грузинская мечта», получившая 53,9 процента голосов. Проходной барьер в пять процентов преодолели еще четыре оппозиционные партии. Все они отказались признавать результаты выборов и входить в парламент. Оппозиция проводит массовые акции протеста.

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