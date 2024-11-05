Минздрав организовал в Ханкенди кардиообследование населения и акцию

Министерство здравоохранения Азербайджана в рамках программы «Великое возвращение» на освобожденные от оккупации территории продолжает проводить комплексные медицинские обследования местного населения, связанные с выявлением различных заболеваний, а также информационно-просветительские акции на тему здорового образа жизни. Как сообщили в пресс-службе Минздрава, очередное подобное мероприятие, организованное Министерством здравоохранения, состоялось в городе Ханкенди. В ходе акции медперсоналом Научно-исследовательского института кардиологии имени академика Дж.Абдуллаева Минздрава было организовано кардиологическое обследование населения.

Основной целью мероприятия является оперативное обследование граждан на месте, предотвращение заболеваний сердечно-сосудистой системы, раннее выявление риска инфаркта миокарда и назначение соответствующего лечения. В рамках акции бригадой специалистов НИИ кардиологии (кардиолог, невропатолог, эндокринолог, медицинские сестры и лаборанты) проведено медицинское обследование населения, электрокардиограмма (ЭКГ) и эхокардиография (Эхо КГ). Также экспресс-методом гражданам измеряли общий уровень холестерина и глюкозы в крови. В ходе акции были осмотрены свыше 150 граждан. В продолжение мероприятия НИИ кардиологии Минздрава в рамках проекта «Сохрани свое сердце» провел в Карабахском университете информационно-просветительскую акцию.