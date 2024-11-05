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Минздрав организовал в Ханкенди кардиообследование населения и акцию

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16:24 577

Министерство здравоохранения Азербайджана в рамках программы «Великое возвращение» на освобожденные от оккупации территории продолжает проводить комплексные медицинские обследования местного населения, связанные с выявлением различных заболеваний, а также информационно-просветительские акции на тему здорового образа жизни.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, очередное подобное мероприятие, организованное Министерством здравоохранения, состоялось в городе Ханкенди. В ходе акции медперсоналом Научно-исследовательского института кардиологии имени академика Дж.Абдуллаева Минздрава было организовано кардиологическое обследование населения.

Основной целью мероприятия является оперативное обследование граждан на месте, предотвращение заболеваний сердечно-сосудистой системы, раннее выявление риска инфаркта миокарда и назначение соответствующего лечения.

В рамках акции бригадой специалистов НИИ кардиологии (кардиолог, невропатолог, эндокринолог, медицинские сестры и лаборанты) проведено медицинское обследование населения, электрокардиограмма (ЭКГ) и эхокардиография (Эхо КГ). Также экспресс-методом гражданам измеряли общий уровень холестерина и глюкозы в крови. В ходе акции были осмотрены свыше 150 граждан.

В продолжение мероприятия НИИ кардиологии Минздрава в рамках проекта «Сохрани свое сердце» провел в Карабахском университете информационно-просветительскую акцию.

Выступившая с подробной презентацией директор Научно-исследовательского института кардиологии Министерства здравоохранения Гюльназ Дадашева рассказала о важности проекта с точки зрения пропаганды здорового образа жизни и роста сердечно-сосудистых заболеваний. Также с докладами выступили ведущие специалисты Института кардиологии на тему «Сделаем шаг к здоровому генофонду».

В ходе акции в целях борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями студентам Карабахского университета были показаны видеоролики о здоровом образе жизни и воздействии вредных привычек на организм. Во время акции желающим измеряли рост и вес, артериальное давление и частоту пульса.

Затем были даны ответы на вопросы студентов и участникам акции были розданы информационные буклеты.

Министерство здравоохранения планирует регулярно проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях.

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