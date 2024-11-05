Trendyol запускает «Дни супершопинга» для клиентов в Азербайджане

Самая большая распродажа года с популярной турецкой поп-звездой Хадисой в качестве лица кампании пройдет с 6 по 11 ноября этого года. В течение шести дней Trendyol предложит большие скидки на все категории товаров - от электроники и кухонной утвари до предметов моды и средств личной гигиены, создавая тем самым атмосферу настоящего праздника для покупателей.

Ведущая платформа электронной коммерции Турции и одна из крупнейших платформ в мире - Trendyol - объявляет о старте «Дней супершопинга» для своих клиентов в Азербайджане.

В рамках «Дней супершопинга» пользователи Trendyol смогут получить скидки до 60% на целый ряд товаров. Кроме того, любители шопинга могут использовать код SUPER20 для получения дополнительной скидки 20% на товары по своему выбору.

В указанный период держатели карты Birbank Taksit смогут воспользоваться шестимесячной рассрочкой без процентов на любую покупку в Trendyol.

Эксклюзивные предложения для пользователей Trendyol на этом не заканчиваются. С 6 по 11 ноября они получат возможность выиграть ценные купоны, приняв участие в кампаниях «Колесо выигрыша» и «Поделись и выиграй».

Кроме того, участники конкурсов в социальных сетях Trendyol смогут выиграть билеты на концерт Хадисы в Баку.

Каждый год Trendyol организует различные кампании, чтобы порадовать любителей шопинга скидками и уникальными предложениями.