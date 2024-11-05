Правнучка Хрущева: Для Москвы Харрис может быть удобнее Трампа

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис может быть более выгодна российскому лидеру Владимиру Путину на посту президента США, чем республиканец Дональд Трамп. Такое мнение изданию Politico выразила Нина Хрущева, профессор Новой школы в Нью-Йорке и правнучка руководителя СССР Никиты Хрущева.

По ее мнению, обещание Трампа быстро прекратить войну в Украине, даже если это оставит за Москвой некоторые территории Украины, может оказаться не самым предпочтительным результатом для президента РФ.

«Он сделал войну центральным элементом своего наследия, и поэтому он будет вести ее столько, сколько ему нужно, сколько он захочет и сможет», — считает Хрущева.

В продолжении войны Путину может помочь Харрис, продлив статус-кво, который, по мнению Кремля, играет в его пользу, поскольку поддержка Западом Киева слабеет.