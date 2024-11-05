Первые владельцы карт TələbəPlus: студентов ждут привилегии

Kapital Bank, Фонд развития образования и международная платежная компания Visa официально представили карту TələbəPlus, которая призвана предоставить студентам широкий спектр преимуществ. 4 ноября 2024 года в Бакинском государственном университете (БГУ) состоялось мероприятие, на котором 14 первокурсников, набравших наивысшие баллы на вступительных экзаменах, получили свои первые карты TələbəPlus.

Ректор БГУ Эльчин Бабаев выразил уверенность в успешной реализации этой инициативы, отметив, что высшие учебные заведения смогут эффективно воспользоваться возможностями, созданными картой TələbəPlus. Он подчеркнул, что эта карта откроет для студентов доступ к различным привилегиям в сфере образования, здравоохранения, культуры и других услуг, включая значительные скидки.

Эльнур Насибов, председатель правления Фонда развития образования, поздравил первых пользователей карты TələbəPlus и подчеркнул, что проект является ярким примером государственно-частного партнерства. Он также сообщил, что на следующем этапе карта будет доступна для студентов профессиональных и средних образовательных учреждений, а в скором будущем сотрудники образовательной сферы также смогут воспользоваться преимуществами этого проекта.

Гара Абдулрахманов, директор департамента корпоративных продаж Kapital Bank, отметил, что карта TələbəPlus не только предлагает особые привилегии, но и переводит повседневные операции студентов на цифровой уровень, делая их жизнь более удобной и обеспечивая возможность более эффективного контроля расходов.

Региональный менеджер Visa в Азербайджане Нурлан Гаджиев выразил удовлетворение тем, что компания является частью этого проекта и отметил, что Visa всегда готова поддерживать подобные инициативы.

Карта TələbəPlus предоставляет студентам скидки и привилегии у более чем 200 популярных партнеров в таких областях, как образовательные центры, одежда, продукты питания и рестораны. В рамках соглашения с Министерством культуры студенты также получат льготы при посещении культурных объектов, музеев и выставочных залов. В будущем планируется расширить привилегии на услуги в сфере спорта, здравоохранения и транспорта.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 119 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.