В детском доме в Баку новый скандал

У нескольких воспитанников бакинского детского дома №3, ранее неоднократно фигурировавшего в скандалах, выявили чесотку. Как сообщили в TƏBİB, детский кожно-венерологический диспансер №1 поставил пяти детям диагноз «чесотка». После десятидневного стационарного лечения дети, выздоровев, вернулись в детский дом.

Напомним, детский дом №3 несколько раз оказывался в центре скандала из-за случаев насилия в отношении детей и критики качества питания.