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Трамп возвращается в Белый дом
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Трамп возвращается в Белый дом

В детском доме в Баку новый скандал

Ульвия Худиева, собкор
17:10 1677

У нескольких воспитанников бакинского детского дома №3, ранее неоднократно фигурировавшего в скандалах, выявили чесотку. Как сообщили в TƏBİB, детский кожно-венерологический диспансер №1 поставил пяти детям диагноз «чесотка». После десятидневного стационарного лечения дети, выздоровев, вернулись в детский дом.

Напомним, детский дом №3 несколько раз оказывался в центре скандала из-за случаев насилия в отношении детей и критики качества питания.

В августе этого года детские дома были переданы в подчинение Агентству социальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения. Как сообщили haqqin.az в агентстве, в социальных учреждениях — детских домах №2, №3, №4 и №6, а также в малогрупповых семейных домах №1 — были проведены проверки. Выявлены случаи непрофессионального поведения некоторых сотрудников, равнодушия к детям, создания условий для насилия, отсутствия контроля за соблюдением правил дисциплины и организации социально-психологической работы, а также нарушения санитарно-гигиенических норм и некорректного ведения документации. В общей сложности наказан 41 сотрудник. В частности, 33 человека получили выговоры и строгие выговоры, восьми сотрудникам сделали письменные предупреждения. Также было принято решение не продлевать трудовые договоры с семью сотрудниками.

В агентстве добавили, что необходимые меры для внедрения современных стандартов в детских домах и обеспечения детей должной заботой будут продолжены.

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