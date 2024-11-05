Али Асадов встретился с религиозными лидерами

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов провел отдельные встречи с участвующими в Глобальном саммите религиозных лидеров, проходящем в Баку под лозунгом «Мировые религии за зеленую планету» в рамках COP29, делегациями в составе религиозных лидеров государств-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств, Российской Федерации и Арабской Республики Египет, а также верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом и префектом Дикастерии Святого Престола по делам Восточных церквей кардиналом Клаудио Гуджеротти. Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, на встречах была подчеркнута важность проведения Глобального саммита религиозных лидеров, роли межрелигиозного диалога, развития национально-культурных ценностей и традиций мультикультурализма в продвижении зеленой повестки, более эффективного использования потенциала религий и верований в борьбе с изменением климата. Азербайджан, исторически являющийся местом единения культур и имеющий богатые традиции толерантности, придает большое значение развитию межрелигиозного диалога, привержен его продвижению.

Отмечено, что на протяжении веков в Азербайджане представители различных этнических групп и религий жили в условиях мира как единая семья. Информируя об отношениях между государством и религией, установленных общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, Али Асадов сказал, что эту политику успешно продолжает президент Ильхам Алиев с учетом вызовов современности. Он напомнил слова главы азербайджанского государства о том, что мультикультурализм является государственной политикой и образом жизни в Азербайджане. Напомнив, что в мае этого года в Баку прошел VI Всемирный форум по межкультурному диалогу, Али Асадов довел до внимания, что это мероприятие, являющееся частью «Бакинского процесса», рассматривается как важная международная платформа, посвященная обсуждению межкультурного диалога в глобальном масштабе. Подчеркнуто, что в Азербайджане есть храмы, принадлежащие различным религиям и верованиям и находящиеся под охраной государства, они регулярно капитально ремонтируются или отстраиваются заново.