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Али Асадов встретился с религиозными лидерами

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17:24 728

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов провел отдельные встречи с участвующими в Глобальном саммите религиозных лидеров, проходящем в Баку под лозунгом «Мировые религии за зеленую планету» в рамках COP29, делегациями в составе религиозных лидеров государств-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств, Российской Федерации и Арабской Республики Египет, а также верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом и префектом Дикастерии Святого Престола по делам Восточных церквей кардиналом Клаудио Гуджеротти.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, на встречах была подчеркнута важность проведения Глобального саммита религиозных лидеров, роли межрелигиозного диалога, развития национально-культурных ценностей и традиций мультикультурализма в продвижении зеленой повестки, более эффективного использования потенциала религий и верований в борьбе с изменением климата. Азербайджан, исторически являющийся местом единения культур и имеющий богатые традиции толерантности, придает большое значение развитию межрелигиозного диалога, привержен его продвижению.

Отмечено, что на протяжении веков в Азербайджане представители различных этнических групп и религий жили в условиях мира как единая семья.

Информируя об отношениях между государством и религией, установленных общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, Али Асадов сказал, что эту политику успешно продолжает президент Ильхам Алиев с учетом вызовов современности. Он напомнил слова главы азербайджанского государства о том, что мультикультурализм является государственной политикой и образом жизни в Азербайджане.

Напомнив, что в мае этого года в Баку прошел VI Всемирный форум по межкультурному диалогу, Али Асадов довел до внимания, что это мероприятие, являющееся частью «Бакинского процесса», рассматривается как важная международная платформа, посвященная обсуждению межкультурного диалога в глобальном масштабе.

Подчеркнуто, что в Азербайджане есть храмы, принадлежащие различным религиям и верованиям и находящиеся под охраной государства, они регулярно капитально ремонтируются или отстраиваются заново.

Также отмечено, что на освобожденных от оккупации территориях есть большое количество культурно-исторических и религиозных памятников, эти памятники были разрушены и разграблены Арменией в период 30-летней оккупации. Было доведено до внимания, что все города и села на этих территориях были сровнены с землей, в том числе разрушены 65 из 67 действующих мечетей.

Кроме того, была предоставлена информация о программе «Великое возвращение», реализуемой сегодня в Карабахе и Восточном Зангезуре, подчеркнуто, что проведены важные работы в направлении восстановления разрушенного наследия.

Было доведено до внимания, что, в отличие от Армении, которая в период оккупации проводила агрессивную политику против азербайджанского народа и уничтожила историческое, культурное и религиозное наследие нашего народа, Азербайджан превратил толерантность, уважение к другим религиям и культурам в образ жизни.

На встречах была отмечена важность сотрудничества между религиозными лидерами, выражена надежда, что религиозные деятели не пожалеют своей поддержки, чтобы наш мир уверенно продвигался к более зеленому будущему.

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