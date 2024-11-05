Посол Армении заявил, что Москва «остается другом» Еревана

Россия «была и остается другом» Армении и армянского народа, сказал журналистам на церемонии вручения верительных грамот посол Армении в РФ Гурген Арсенян.

«Армянский народ и азербайджанский народ являются друзьями России, российского народа. И президент РФ Владимир Владимирович Путин дал еще раз понять и армянским гражданам, и гражданам Азербайджана, что Россия была, есть и остается другом», - заявил Арсенян.

Ранее президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот заявил, что Москва делает все для нормализации армяно-азербайджанских отношений и подписания мирного договора между Ереваном и Баку.