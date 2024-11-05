В США ждут насилия после выборов

По опросам, три четверти американцев опасаются всплеска беспорядков вне зависимости от победителя выборов, утверждает The Economist.

«Готовясь к беспорядкам, некоторые СМИ даже передислоцировали корреспондентов из зон боевых действий. Ряд медийных организаций мрачно предупреждает о «гражданской войне». «Мы вступаем в сезон политического насилия», — заявил академик Роберт Пейп.

В основе этого лежат данные, показывающие, что пятая часть американцев поддерживают применение насилия либо для восстановления Трампа на посту президента, либо чтобы помешать ему занять его. Это, утверждает Пейп, как обнаружить много сухих дров в лесу. Не обязательно вспыхнет огромный пожар. Но надо быть готовыми», - пишет издание.

Бизнес также готовится - некоторые офисы в Вашингтоне заколотили окна досками, опасаясь беспорядков. Ряд крупных компаний готовится к сбоям, отменяя встречи и предлагая сотрудникам перейти на удаленку.

В случае победы Харрис с минимальным перевесом протесты возможны там, где идет подсчет голосов. В случае победы Трампа есть риск протестов в крупных городах, которые могут перерасти в массовые беспорядки.

«Прогнозы неминуемой гражданской войны явно раздуты. Даже широкомасштабное насилие кажется маловероятным. Но нарушения и несколько серьезных инцидентов неизбежны», - пишет The Economist.

Ожидается большое количество заявлений в соцсетях о фальсификациях. Чтобы хотя бы частично повысить доверие к результатам, с избирательных участков идут прямые трансляции.