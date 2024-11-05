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Трамп возвращается в Белый дом
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Трамп возвращается в Белый дом

Лавров заявил, что Азербайджану и Армении рано мириться

18:46 3236

Стремление Вашингтона и Брюсселя "вытеснить Россию из процесса армяно-азербайджанской нормализации" лишь "усиливает угрозы безопасности в регионе", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, Москва "приветствует" существенный прогресс, достигнутый в рамках азербайджано-армянского мирного процесса, но "с учетом многолетней вражды, военных действий, жертв с обеих сторон, в Москве понимают, насколько непросто Баку и Еревану добиться подвижек в нормализации".

Лавров добавил, что "все это требует не только значительных усилий сторон в поиске взаимоприемлемых решений, но и времени".

"По этой причине, в отличие от западных псевдопосредников, не подталкиваем партнеров к поспешному заключению мирного договора. Уверены, что скороспелый мир без комплексного учета позиций Баку и Еревана, а также реалий на земле не приведет ни к чему хорошему, напротив, создаст дополнительные риски напряженности и потенциальной эскалации конфликта.  Россия заинтересована в устойчивом мире и стабильности на Южном Кавказе", - добавил он.

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