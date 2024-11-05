Ереван о прямых переговорах с Баку по «Зангезурскому коридору»
5 ноября заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян сообщил журналистам, что работа над предложением Еревана об упрощении таможенного режима для транспортировки грузов между Азербайджаном и Нахчываном пока не завершена.
«Поскольку документ еще не завершен, мы не можем раскрывать подробности, но основная идея — открыть дороги, соответствующие проекту «Перекресток мира». Здесь нет никаких необычных элементов, речь идет о максимальном открытии коммуникаций. Основное — это исключение контроля третьей стороны, будь то в плане безопасности или в другой форме, сохранение суверенитета Армении и полного контроля над этими путями», — заявил замминистра.
Отметим, что недавно министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что армянская сторона направила Азербайджану предложение об открытии транспортных коммуникаций. Мирзоян не уточнил суть предложения, но ранее, 24 октября, премьер-министр Никол Пашинян, выступая на саммите БРИКС в Казани, заявил, что армянская сторона предложила Азербайджану упрощенный таможенно-пограничный режим для транспортировки грузов между Азербайджаном и Нахчываном. В Казани также состоялся неформальный разговор между Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита, а также отдельные двусторонние переговоры с участием министров иностранных дел.
Армянские официальные лица сообщили, что на этих переговорах, наряду с обсуждением проекта мирного договора, была затронута и тема открытия транспортных коммуникаций в регионе. По их словам, стороны могут вести отдельные двусторонние переговоры не только по вопросам делимитации и демаркации границ, но и по открытию транспортных путей.
Азербайджанская сторона пока не комментирует данный вопрос, но сообщается, что на встрече в направлении Газаха, состоявшейся на прошлой неделе между вице-премьерами Шахином Мустафаевым и Мгером Григоряном, возглавляющими правительственные комиссии по пограничным переговорам, также обсуждалась тема коммуникаций.
Из заявления заместителя министра иностранных дел Армении становится ясно, что предложение армянской стороны об упрощенном таможенно-пограничном режиме для «Зангезурского коридора» было передано в устной форме. Похоже, что это предложение вызвало некоторый интерес у азербайджанской стороны, и сейчас Армения работает над его письменной, более детализированной версией. Это, пусть и слабо, создает вероятность того, что Ереван и Баку смогут достичь прямого соглашения по «Зангезурскому коридору» без участия третьей стороны.
Тем временем армянский политолог Сурен Суренянц заявил на пресс-конференции в редакции агентства «Sputnik Армения», что контроль России над «Зангезурским коридором» является «наилучшим вариантом для Армении».
По его словам, страны региона и ключевые внешние силы способны сыграть балансирующую роль благодаря своему реальному влиянию, возможностям в сфере логистики и безопасности.
Суренянц считает, что альтернативы формату «3+3» для мирных переговоров с Азербайджаном и заключения договора не существует.
После подписания соглашения 9 ноября 2020 года и начала конфликта в Украине Армения, по его мнению, должна была укреплять сотрудничество с существующими посредниками, а не пытаться найти новых.
«Формулировки, закрепленные в документе от 9 ноября, — лучший вариант, на который могла рассчитывать потерпевшая [в войне] поражение сторона. Это касается и 9-го пункта (о разблокировании коммуникаций под контролем ФСБ РФ, ред.)», — отметил Суренянц, добавив, что любые иные условия по контролю над транспортными сообщениями, о которых сейчас говорят, будут в итоге для Армении менее выгодны.
По мнению Суренянца, попытки Армении выйти из зоны влияния России, подыскивая альтернативных посредников, лишь усугубляют нестабильность в регионе.
«Следовательно, не нужно было менять стратегический курс, а отказ от посредничества РФ это и предполагает. Но у Москвы в этом вопросе более гибкая позиция, чем у властей Армении», — считает политолог.
В этом контексте эксперт напомнил о встрече министров иностранных дел формата «3+3» в Стамбуле, где российская сторона предложила эту платформу в качестве возможного инструмента для заключения договора между Арменией и Азербайджаном.
Суренянц подчеркнул, что формат «3+3» выгоден Армении, так как объединяет страны региона и ключевые внешние силы, способные обеспечить баланс интересов и безопасность при реализации договоренностей.
«Если власти Армении действительно заинтересованы в политическом решении, то альтернативы формату «3+3» просто нет. Этот формат включает страны региона и соседние сверхдержавы, которые с точки зрения логистики, безопасности и реального влияния могут выполнять балансирующую роль», — добавил он.
Напомним, что за последние дни российские официальные лица публично заявили, что открытие транспортных коммуникаций в регионе невозможно без участия Кремля. Такие заявления из Москвы могут быть связаны с обеспокоенностью по поводу того, что между Баку и Ереваном может возникнуть основа для прямых переговоров по вопросу транспортных коммуникаций.