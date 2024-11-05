Ереван о прямых переговорах с Баку по «Зангезурскому коридору»

5 ноября заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян сообщил журналистам, что работа над предложением Еревана об упрощении таможенного режима для транспортировки грузов между Азербайджаном и Нахчываном пока не завершена. «Поскольку документ еще не завершен, мы не можем раскрывать подробности, но основная идея — открыть дороги, соответствующие проекту «Перекресток мира». Здесь нет никаких необычных элементов, речь идет о максимальном открытии коммуникаций. Основное — это исключение контроля третьей стороны, будь то в плане безопасности или в другой форме, сохранение суверенитета Армении и полного контроля над этими путями», — заявил замминистра.

Отметим, что недавно министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что армянская сторона направила Азербайджану предложение об открытии транспортных коммуникаций. Мирзоян не уточнил суть предложения, но ранее, 24 октября, премьер-министр Никол Пашинян, выступая на саммите БРИКС в Казани, заявил, что армянская сторона предложила Азербайджану упрощенный таможенно-пограничный режим для транспортировки грузов между Азербайджаном и Нахчываном. В Казани также состоялся неформальный разговор между Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита, а также отдельные двусторонние переговоры с участием министров иностранных дел. Армянские официальные лица сообщили, что на этих переговорах, наряду с обсуждением проекта мирного договора, была затронута и тема открытия транспортных коммуникаций в регионе. По их словам, стороны могут вести отдельные двусторонние переговоры не только по вопросам делимитации и демаркации границ, но и по открытию транспортных путей. Азербайджанская сторона пока не комментирует данный вопрос, но сообщается, что на встрече в направлении Газаха, состоявшейся на прошлой неделе между вице-премьерами Шахином Мустафаевым и Мгером Григоряном, возглавляющими правительственные комиссии по пограничным переговорам, также обсуждалась тема коммуникаций.

Из заявления заместителя министра иностранных дел Армении становится ясно, что предложение армянской стороны об упрощенном таможенно-пограничном режиме для «Зангезурского коридора» было передано в устной форме. Похоже, что это предложение вызвало некоторый интерес у азербайджанской стороны, и сейчас Армения работает над его письменной, более детализированной версией. Это, пусть и слабо, создает вероятность того, что Ереван и Баку смогут достичь прямого соглашения по «Зангезурскому коридору» без участия третьей стороны. Тем временем армянский политолог Сурен Суренянц заявил на пресс-конференции в редакции агентства «Sputnik Армения», что контроль России над «Зангезурским коридором» является «наилучшим вариантом для Армении». По его словам, страны региона и ключевые внешние силы способны сыграть балансирующую роль благодаря своему реальному влиянию, возможностям в сфере логистики и безопасности. Суренянц считает, что альтернативы формату «3+3» для мирных переговоров с Азербайджаном и заключения договора не существует.