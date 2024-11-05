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Омбудсмен Азербайджана обсудила связи с Китаем

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19:19 343

Омбудсмен Азербайджанской Республики Сабина Алиева провела встречу с делегацией Китайской Народной Республики во главе с заместителем секретаря Центральной комиссии по дисциплинарной проверке Коммунистической партии Китая и заместителем председателя Национальной комиссии по надзору Лю Сюэсином.

В ходе встречи омбудсмен отметила, что отношения сотрудничества между Азербайджаном и Китаем развиваются на высоком уровне в различных сферах, а также реализуются несколько важных совместных проектов, имеющих стратегическое значение для обеих стран.

Сабина Алиева рассказала гостю о своей деятельности в области защиты прав и свобод человека, а также о положительном опыте, полученном в этой сфере. Она подчеркнула, что международное сотрудничество играет важную роль в дальнейшем совершенствовании этой работы, и сообщила, что в рамках Ассоциации омбудсменов Азии, вице-президентом которой она является, налажено эффективное сотрудничество с членами организации.

Также омбудсмен отметила, что подписаны меморандумы о взаимопонимании между омбудсменами и национальными институтами по правам человека ряда иностранных государств, а также реализуются важные проекты в этом направлении. В связи с этим она выразила заинтересованность в расширении связей с Центральной комиссией по дисциплинарной проверке Коммунистической партии Китая.

Сабина Алиева добавила, что в ближайшие дни в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), и в рамках этого события планируется организовать панельные дискуссии, проводимые учреждением омбудсмена.

Заместитель секретаря Центральной комиссии по дисциплинарной проверке КПК и заместитель председателя Национальной комиссии по надзору Лю Сюэсин, в свою очередь, поблагодарил за теплый прием и с удовлетворением отметил, что в этом году состоялась встреча глав государств обеих стран, а также была принята Совместная декларация о создании стратегического партнерства между двумя странами.

Он подчеркнул, что Китай также заинтересован в расширении отношений между национальными институциями по правам человека двух стран.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по ряду других вопросов.

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