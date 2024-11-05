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Трамп возвращается в Белый дом
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Трамп возвращается в Белый дом

Победа Харрис может оказаться выгоднее для Путина

19:26 923

Традиционно считается, что победа Дональда Трампа на выборах в США выгодна Кремлю: Трамп, по его словам, способен поладить с Владимиром Путиным и договориться о прекращении войны в Украине, которой явно придется пойти на уступки, пишет Politico.

Но если Путин не хочет сейчас заканчивать войну, которая стала смыслом его правления (и его исторической миссии, как он ее видит), то ему может быть выгоднее победа Камалы Харрис.

Выигрыш Трампа на выборах 2016 г. обрадовал обитателей Кремля, но ставка себя не оправдала: по итогу его правления отношения между Россией и США ухудшились, а санкции – ужесточились. На ближайших выборах, пошутил два месяца назад Путин, Кремль поддерживает Камалу Харрис – якобы потому, что к этому призвал Джо Байден (предпочтительный, по словам Путина, кандидат Кремля) и потому что она «заразительно смеется».

И все-таки в Москве надеются, что победа Трампа создаст окно возможностей для урегулирования военного конфликта в Украине на российских условиях, говорят наблюдатели и инсайдеры. В пользу этого говорит и то, что российская дезинформационная кампания, по данным спецслужб США, направлена именно против Харрис, тогда как, например, иранская – против Трампа.

Российская элита находит в Трампе много привлекательного, пишет Politico: ей не чужды ни показная демонстрация богатства, ни автократические замашки, ни конспирологическое мышление.

Но больше всего Кремль привлекает стремление Трампа побыстрее покончить с войной в Украине. Хотя Трамп так и не прояснил, как он собирается остановить ее «за 24 часа», вряд ли этого можно добиться без территориальных уступок со стороны Украины; к тому же идущий с ним в паре Джеймс Вэнс категорически отказывается продолжать финансировать Киев. «Путину отчаянно нужна победа, – говорит политолог и бывший спичрайтер Путина Аббас Гяллямов. – Затягивание конфликта, в котором он не может выиграть, не способствует его легитимности».

Слова Путина о поддержке Харрис Галлямов считает «обычным КГБ-шным прикрытием с целью поддержать Трампа».

Продолжение конфликта также даст возможность Путину не задумываться о том, как возвращать милитаризованную экономику на мирные рельсы. «Через несколько волн привыкания к изменяющимся условиям российская экономика позволит Кремлю пережить войну – а вот вопрос, сможет ли она адаптироваться к последующему миру, пока остается открытым», – отмечает Владислав Иноземцев, cооснователь и ведущий эксперт Европейского центра анализа и стратегий.

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