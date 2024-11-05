Иранские и российские ракеты теперь будут служить Израилю
20:08 859
Израильские военные захватили огромное количество иранских противотанковых ракет «Алмаз» и российских противотанковых ракет «Корнет» у «Хезболлы». Об этом написал военный эксперт Давид Гендельман.
Отмечается, что захваченного оружия оказалось много, и командование рассматривает возможность создать некоторые подразделения, вооруженные только трофейными ракетами.
Иранские ракеты «Алмаз» созданы на основе израильских Spike. Российские «Корнеты» попадают к ливанским боевикам, в основном, через Сирию.
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