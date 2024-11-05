Армянского коньяка больше не существует

Кабмин Армении постановил переименовать армянский коньяк в Armenian brandy. Об этом в ходе своего выступления в парламенте страны проинформировал глава Минэкономики Геворг Папоян.

«В результате проведенных работ вместо названия «Армянский коньяк» было предложено название Armenian brandy», - отметил армянский министр.

Папоян недвусмысленно дал понять, что, принимая данное решение, Армения ориентировалась сугубо на Евросоюз. Так, чиновник подчеркнул, что армянские власти уже сообщили ЕС о смене названия своего напитка.

Кроме того, Папоян рассказал, что Ереван и Брюссель договорились продвигать армянский бренди на рынке ЕС.