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Трамп возвращается в Белый дом
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Трамп возвращается в Белый дом

Армянского коньяка больше не существует

20:21 629

Кабмин Армении постановил переименовать армянский коньяк в Armenian brandy. Об этом в ходе своего выступления в парламенте страны проинформировал глава Минэкономики Геворг Папоян.

«В результате проведенных работ вместо названия «Армянский коньяк» было предложено название Armenian brandy», - отметил армянский министр.

Папоян недвусмысленно дал понять, что, принимая данное решение, Армения ориентировалась сугубо на Евросоюз. Так, чиновник подчеркнул, что армянские власти уже сообщили ЕС о смене названия своего напитка.

Кроме того, Папоян рассказал, что Ереван и Брюссель договорились продвигать армянский бренди на рынке ЕС.

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