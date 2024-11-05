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Трамп возвращается в Белый дом
Новость дня
Трамп возвращается в Белый дом

Российские агенты не сидят без дела

20:32 354

ФБР заявило, что российские агенты распространили видео с ложными утверждениями о фальсификации выборов в Аризоне.

На это обвинение ответила представитель МИД России Мария Захарова, заявившая, что «США опять заводят свою шарманку».

«Сейчас весь мир замер не в ожидании, а на самом деле от ужаса тех электоральных процессов, которые разворачиваются в США. Они постоянно заводят свою шарманку, что в их выборы кто-то вмешивается.

Американские спецслужбы уже опять обвинили Россию и другие страны, что они распространяют ложь об американских выборах и внутри американского общества якобы тоже распространяют ложь», - сказала Захарова.

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