Российские агенты не сидят без дела
ФБР заявило, что российские агенты распространили видео с ложными утверждениями о фальсификации выборов в Аризоне.
На это обвинение ответила представитель МИД России Мария Захарова, заявившая, что «США опять заводят свою шарманку».
«Сейчас весь мир замер не в ожидании, а на самом деле от ужаса тех электоральных процессов, которые разворачиваются в США. Они постоянно заводят свою шарманку, что в их выборы кто-то вмешивается.
Американские спецслужбы уже опять обвинили Россию и другие страны, что они распространяют ложь об американских выборах и внутри американского общества якобы тоже распространяют ложь», - сказала Захарова.