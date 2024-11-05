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Арахис с Фредом открывают Трампу путь к президентству

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Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
21:05 2495

Последняя сводка для «политических гурманов», которые внимательно и со знанием дела следят за американскими выборами. Камала Харрис и Дональд Трамп идут до такой степени вровень, что разница в их рейтингах, как говорят здесь, равна ширине 1 центовой монеты или бритвы, кому как нравится.

Итак, самые последние цифры по 7 колеблющимся штатам, которые и определят победителя. Ключевым из них является Пенсильвания, дающая 19 выборщиков. Именно в ней проходят заключительные ралли кандидатов, призванные привлечь на свою сторону оставшихся не определившихся избирателей. По данным одного из самых известных центров — FiveThirtyEigh в этом штате преимущество Харрис составляет всего 0.2 процентных пункта. New York Times/Siena дает им равные шансы - по 48 пунктов. Заметим, что на всех выборах последних десятилетий ни один из кандидатов не победил на выборах, если он не взял Пенсильванию.

FiveThirtyEight дает Дональду Трампу 52 процента победы, известный полстер Нейт Силвер — 50.4 процента

Невада. Здесь положение Харрис лучше. FiveThirty Eight дает ей преимущество в 0.3 пункта, а Times/Siena – 3 процентных пункта (46 против 46 у Трампа).

Северная Каролина. В этом штате преимущество у Трампа. По одним данным он опережает Харрис на 0.9 пункта, по другим — на 2-3 пункта.

Мичиган. Харрис опережает Трампа на 2 пункта (50 против 48 по FiveThirtyEight), но New York Times/Siena утверждает, что шансы у них равны — у каждого по 47 пункта.

Висконсин. Преимущество Харрис от 1.1 пункта до двух-трех.

Джорджия. Трамп опережает от 0.7 процентных пункта до 1-2-х.

Аризона. В нем преимущество Трампа наиболее ощутимо — в районе 2.2 пункта.

Есть ли какие-либо прогнозы в отношении победителя? FiveThirtyEight дает Дональду Трампу 52 процента победы, известный полстер Нейт Силвер — 50.4 процента.

В последние перед выборами недели американские избиратели ждали так называемый «октябрьский сюрприз», который мог бы радикальным образом поменять избирательные тренды в ту или иную сторону. Он так и не объявился, если не считать нескольких конфликтных высказываний сторонников Трампа.

На всех выборах последних десятилетий ни один из кандидатов не победил на выборах, если он не взял Пенсильванию

Однако произошло событие, которое взволновало американских граждан. История такова. У жителя штата Нью-Йорк Марка Лонго есть питомник, в котором находятся около 300 животных — лошади, альпаки, козлы и другие. А семь лет назад он подобрал на шоссе бельчонка, мать которого задавила машина. И этот бельчонок, которого назвали Арахиской, а также енот Фред, с которым она подружилась, стали любимцами Лонго, и не только его - а многих сотен тысяч пользователей Тик-Ток, Фейсбука и Инстаграма. Социальные сети были заполнены фотками Арахиски, которая умилительно поедала вафли или снималась в ковбойской шляпе.

Но с ними произошла беда. По анонимному звонку в дом Лонго нагрянули инспекторы ветеринарной службы Нью-Йорка, которым сообщили, что пара животных находится в неподобающих условиях (ох уж эти американские анонимщики!). Инспекторы заподозрили, что белка и енот могли страдать от бешенства. А тут как нарочно Арахиска укусила одного из ветеринаров. Его немедленно отправили проверяться на бешенство, и такой же совет был дан всем, кто с ним контактировал.

Финал истории был совсем трагическим — Арахиска и Фред были усыплены. Все, кто следил за этими животными, рыдали в три ручья, а власти Нью-Йорка были обвинены в нарушении закона и даже в убийстве. «Эти люди вторглись в дом Лонго без ордера на обыск, - пишет один негодующий пользователь сети X. — Эти люди заслуживают самого сурового наказания». «Я до последнего времени не знал, за кого буду голосовать, - пишет другой избиратель. — Но теперь точно знаю. Если демократы пришли и убили белку и енота, тогда...принесите мне красную бейсболку».

Все, кто следил за этими животными, рыдали в три ручья, а власти Нью-Йорка были обвинены в нарушении закона и даже в убийстве

Красную, потому что этот человек принял сторону Трампа, все сторонники которого носят красные бейсболки с надписью «MAGA» (Сделаем Америку Вновь Великой).

Республиканцы, разумеется, не могли пройти мимо этой трагедии и не превратить ее в нужный им фактор выборов. Они срочно сочинили слоган: «Жизни белок важны!», и в стране уже появились майки с этими словами. «Вы видите, что творят власти тех штатов, которые находятся под контролем демократов?» - кричат сторонники Трампа. – «Это настоящие преступники».

Особенно усердствует Илон Маск, который, как известно, является горячим поклонником Дональда Трампа. В последние дни он разместил в своей сети 20 постов, посвященных Арахиске и Фреду.

«Правительство не должно вторгаться в ваш дом и убивать ваших питомцев, - пишет он. — Даже если их содержание там было незаконным (а это не было подтверждено), то зачем нужно было убивать Арахиску, а не отпустить ее в лес?». Посыл Маска ясен - он обвиняет политических противников демократов в «авторитаризме» и преступном «превышении полномочий».

При всем неоднозначном отношении к этому миллиардеру ваш автор согласен с тем, что лучше было бы действительно отпустить белку и енота в лес. Если, скажем, российская бюрократия тотально вороватая, то американская сплошь туповатая, и очень часто ориентируется исключительно на букву, а не на дух закона. Однако от использования этой трагедии в политических целях также попахивает дешевой демагогией. 

Но, как бы то ни было, Арахиска и Фред сейчас делают заголовки во всех без исключения американских СМИ, и не только там. Французская «Le Figaro» посвятила этому сюжету целую полосу. Активно откликнулся и респектабельный британский The Economist. Они гадают — может ли этот чисто сюрреалистический сюжет повлиять на исход выборов?

Думаю, что в нынешней ненормальной Америке - может!

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