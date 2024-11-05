Арахис с Фредом открывают Трампу путь к президентству

Последняя сводка для «политических гурманов», которые внимательно и со знанием дела следят за американскими выборами. Камала Харрис и Дональд Трамп идут до такой степени вровень, что разница в их рейтингах, как говорят здесь, равна ширине 1 центовой монеты или бритвы, кому как нравится. Итак, самые последние цифры по 7 колеблющимся штатам, которые и определят победителя. Ключевым из них является Пенсильвания, дающая 19 выборщиков. Именно в ней проходят заключительные ралли кандидатов, призванные привлечь на свою сторону оставшихся не определившихся избирателей. По данным одного из самых известных центров — FiveThirtyEigh в этом штате преимущество Харрис составляет всего 0.2 процентных пункта. New York Times/Siena дает им равные шансы - по 48 пунктов. Заметим, что на всех выборах последних десятилетий ни один из кандидатов не победил на выборах, если он не взял Пенсильванию.

Невада. Здесь положение Харрис лучше. FiveThirty Eight дает ей преимущество в 0.3 пункта, а Times/Siena – 3 процентных пункта (46 против 46 у Трампа). Северная Каролина. В этом штате преимущество у Трампа. По одним данным он опережает Харрис на 0.9 пункта, по другим — на 2-3 пункта. Мичиган. Харрис опережает Трампа на 2 пункта (50 против 48 по FiveThirtyEight), но New York Times/Siena утверждает, что шансы у них равны — у каждого по 47 пункта. Висконсин. Преимущество Харрис от 1.1 пункта до двух-трех. Джорджия. Трамп опережает от 0.7 процентных пункта до 1-2-х. Аризона. В нем преимущество Трампа наиболее ощутимо — в районе 2.2 пункта. Есть ли какие-либо прогнозы в отношении победителя? FiveThirtyEight дает Дональду Трампу 52 процента победы, известный полстер Нейт Силвер — 50.4 процента. В последние перед выборами недели американские избиратели ждали так называемый «октябрьский сюрприз», который мог бы радикальным образом поменять избирательные тренды в ту или иную сторону. Он так и не объявился, если не считать нескольких конфликтных высказываний сторонников Трампа.

Однако произошло событие, которое взволновало американских граждан. История такова. У жителя штата Нью-Йорк Марка Лонго есть питомник, в котором находятся около 300 животных — лошади, альпаки, козлы и другие. А семь лет назад он подобрал на шоссе бельчонка, мать которого задавила машина. И этот бельчонок, которого назвали Арахиской, а также енот Фред, с которым она подружилась, стали любимцами Лонго, и не только его - а многих сотен тысяч пользователей Тик-Ток, Фейсбука и Инстаграма. Социальные сети были заполнены фотками Арахиски, которая умилительно поедала вафли или снималась в ковбойской шляпе. Но с ними произошла беда. По анонимному звонку в дом Лонго нагрянули инспекторы ветеринарной службы Нью-Йорка, которым сообщили, что пара животных находится в неподобающих условиях (ох уж эти американские анонимщики!). Инспекторы заподозрили, что белка и енот могли страдать от бешенства. А тут как нарочно Арахиска укусила одного из ветеринаров. Его немедленно отправили проверяться на бешенство, и такой же совет был дан всем, кто с ним контактировал. Финал истории был совсем трагическим — Арахиска и Фред были усыплены. Все, кто следил за этими животными, рыдали в три ручья, а власти Нью-Йорка были обвинены в нарушении закона и даже в убийстве. «Эти люди вторглись в дом Лонго без ордера на обыск, - пишет один негодующий пользователь сети X. — Эти люди заслуживают самого сурового наказания». «Я до последнего времени не знал, за кого буду голосовать, - пишет другой избиратель. — Но теперь точно знаю. Если демократы пришли и убили белку и енота, тогда...принесите мне красную бейсболку».