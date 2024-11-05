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Из-за азербайджанцев командир стратегической авиабазы в Израиле взят под усиленную охрану

Отдел информации
21:24 3045

Командир авиабазы Неватим ВВС Израиля взят под усиленную охрану после неудавшегося покушения, организованного иранскими спецслужбами. Об этом сообщает Iran International со ссылкой на источник в органах безопасности еврейского государства.

Неватим считается одной из стратегически важных баз ВВС Израиля и является местом дислокации истребителей F-35. 1 октября, в ходе ракетных ударов, нанесенных Ираном по Израилю, одной из целей являлась авиабаза Неватим. Тегеран заявил, что удары были успешными и «значительная часть» истребителей F-35 была уничтожена. Израильская же сторона дезавуировала сообщения иранской стороны: авиабаза получила минимальные повреждения, и ни один самолет не был выведен из строя. Спутниковые снимки подтвердили, что несколько ракет все же упали на базу, но масштабы разрушений действительно оказались незначительными.

Источник в израильских силах безопасности сообщил, что усиленная охрана командира авиабазы Неватим не является стандартной мерой

Iran International сообщает, что командир авиабазы Неватим был целью для иранских агентов азербайджанского происхождения.

Как сообщалось ранее, израильская контрразведка раскрыла сеть шпионов, работающих на Иран. За последние дни были арестованы иммигранты азербайджанского происхождения, среди которых 33-летний Рафаэль Гулиев, уроженец Баку, эмигрировавший в Израиль с семьей в возрасте 7 лет, и его супруга Лола (Лала) Гулиева, также родом из Баку, с которой он вступил в брак всего несколько месяцев назад. Эти лица, по указанию резидентов иранской разведки в Баку, занимались фотографированием и передачей снимков ключевых объектов в Израиле.

Источник в израильских силах безопасности сообщил, что усиленная охрана командира авиабазы Неватим не является стандартной мерой.

Неватим считается одной из стратегически важных баз ВВС Израиля и является местом дислокации истребителей F-35

«Это не стандартная мера для всех, но применяется в отношении высокопоставленных лиц, находящихся под угрозой, таких как начальник Генштаба или командующий ВВС. Сейчас командир авиабазы и его семья также находятся под такой серьезной охраной, так как был раскрыт план покушения на него», — сообщил источник.

«Командир — очень желанная цель, так как сама авиабаза Неватим представляет собой значительную цель для Ирана. Это не просто бойцы, это разведка, это многофункциональная и стратегическая база», — пояснил источник.

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