Масла нет, но Индия с Ираном помогут

Индийское и иранское сливочное масло в жестяных банках начнут в ближайшее время продавать в российских магазинах из-за кризиса на рынке продукта, где цены взлетели более чем на четверть.

По данным Mash, Россельхознадзор согласовал поставки от индийской компании Alpha Milk Foods Pvt. Ltd и иранской Fajr Shahrood Dairy Products. Компании впервые будут импортировать свои продукты; кроме масла на российский рынок попадут сливки и сгущенное молоко.

В минувшую субботу «Известия» со ссылкой на Минсельхоз сообщали, что российские власти обратились за помощью к «дружественным странам» из-за скачка цен на сливочное масло. Впервые в истории поставлять масло в Россию начали Объединенные Арабские Эмираты. По данным Россельхознадзора, с 18 октября на территорию РФ было ввезено 90 тонн масла из ОАЭ.

Стремительно дорожать сливочное масло начало осенью: в сентябре цены выросли на 5,07%, а с 1 по 28 октября — на 6,58%. По данным Росстата, октябрьский скачок стал рекордным с октября 2007 года, когда масло за месяц стало дороже на 12,7%.

Годовой рост цен на масло к концу октября достиг 25,7%. Подорожали импортные жиры, у заводов возникли сложности с обслуживанием импортного оборудования, а кроме того, сказываются дефицит сырья, нехватка кадров и повышение ставки ЦБ, перечисляет причины зампред правления «Роспродсоюза» Дмитрий Леонов.