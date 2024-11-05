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Трамп возвращается в Белый дом
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Трамп возвращается в Белый дом

Маск оставит Украину без связи в случае победы Трампа

21:42 1162

Осенью 2022 года американский миллиардер Илон Маск лично принял решение, что спутниковая система Starlink над Крымом не будет активирована для ВСУ. Он объяснил это попыткой «предотвратить ядерную войну».

Как пишет немецкоязычная газета Neue Zürcher Zeitung, теперь стало известно, что Маск, входящий в предвыборную команду Трампа, в случае избрания последнего президентом США, может полностью отключить Starlink для украинской армии, тем самым помогая политику в завершении войны.

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