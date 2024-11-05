Противники Санду не признают ее победу: что будет на парламентских выборах в Молдове

После того, как Партия социалистов Молдовы отказалась признавать результат голосования западной диаспоры, обеспечившей Майе Санду победу, в Кремле и вовсе заявили, «что она не является президентом своей страны». Её сторонники в Молдове и за рубежом обвиняют Россию в прямом вмешательстве в выборный процесс и предрекают еще большие сложности на предстоящих через год выборах в парламент. При этом оппозиция уже намекает на новую электоральную кампанию. На следующий день после второго тура выборов президента Молдовы и непростой победы Майи Санду за счет избирательных участков за границей, в первую очередь, в Европе, молдавские социалисты (ПСРМ) выступили с заявлением, где назвали главу государства «президентом диаспоры».

Кремль снова наступает «Александр Стояногло одержал подлинную победу на президентских выборах в Молдове», - утверждают в ПСРМ, аргументируя это тем, что внутри Молдовы 3 ноября за него проголосовали 51,19% населения. Как известно, бывший генеральный прокурор страны Стояногло был выдвинут кандидатом от Партии социалистов, которую возглавляет экс-президент Игорь Додон. Действительно, по результатам голосования на территории страны Стояногло обошел Санду, и её окончательный отрыв в 11% обеспечили более 300 тысяч граждан, живущих и работающих в ЕС. Они же спасли референдум по евроинтеграции, закономерно ответив «да» на вопрос об изменении Конституции и вступлении в Евросоюз. При этом члены правительства, представители парламентского большинства, другие сторонники Санду и она сама многократно обвиняли Россию в оказании влияния на ход электорального процесса посредством пропаганды и прямого подкупа избирателей. В течение последних месяцев, включая период выборов, молдавские силовики и спецслужбы сообщали о многочисленных обысках и задержаниях в рамках масштабного расследования.

Опираясь на прежние контакты лидера социалистов Игоря Додона непосредственно с Владимиром Путиным, поездки его однопартийцев в Россию и особую риторику Александра Стояногло относительно евроинтеграции и сохранения отношений с Москвой, кандидата ПСРМ связывают с «рукой Кремля». Стояногло категорически отвергает подобные предположения. В Кремле же и после первого, и после второго тура потребовали доказательств влияния на выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает даже возможность реализовать такой сценарий: «Мы никак не присутствуем в Молдове. Даже молдавская оппозиция подвергается незаконным нападкам, давлению, арестам. Причем здесь РФ?». Представитель Кремля заявил, что выборы в Молдове не были ни демократичными, ни честными. Согласно его мнению, выходцы из Молдовы в России были лишены возможности проголосовать, в отличие от тех, кто живет в ЕС, а также право голоса не удалось реализовать большей части приднестровцев.

Жесткая реакция Румынии Официальные молдавские власти и в день голосования, и спустя сутки вновь выступили с обвинениями по поводу российского вмешательства во второй тур. В частности, президентский советник привел в пример именно Приднестровье, где, по его словам, осуществлялся массовый подвоз избирателей. Об аналогичных случаях за границей сообщил пресс-секретарь правительства Молдовы Даниел Водэ. Как сообщали власти Молдовы, непосредственно в воскресенье 3 ноября и в предыдущие дни некоторым чиновникам и рядовым гражданам поступали угрозы по телефону. Об этом еще в пятницу заявил премьер-министр. Позже гендиректор общественного молдавского телевидения Влад Цуркану лично рассказал, как ему пригрозили расправой. Между тем, бывший генсек НАТО Мирча Джоанэ, который сейчас баллотируется в президенты Румынии, вместе с поздравлением Майи Санду выразил обеспокоенность по поводу парламентских выборов в Молдове. Он думает, что простыми они не будут. «У нас хорошие новости, но есть значительные тревожные сигналы из-за того, что сделала Россия – подкуп голосов, кибератаки. Думаю, они тоже оттачивают свои методы. И я абсолютно убежден, что на парламентских выборах в предстоящем году все будет намного сложнее», - утверждает Джоанэ.