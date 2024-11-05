Противники Санду не признают ее победу: что будет на парламентских выборах в Молдове
После того, как Партия социалистов Молдовы отказалась признавать результат голосования западной диаспоры, обеспечившей Майе Санду победу, в Кремле и вовсе заявили, «что она не является президентом своей страны». Её сторонники в Молдове и за рубежом обвиняют Россию в прямом вмешательстве в выборный процесс и предрекают еще большие сложности на предстоящих через год выборах в парламент. При этом оппозиция уже намекает на новую электоральную кампанию.
На следующий день после второго тура выборов президента Молдовы и непростой победы Майи Санду за счет избирательных участков за границей, в первую очередь, в Европе, молдавские социалисты (ПСРМ) выступили с заявлением, где назвали главу государства «президентом диаспоры».
Кремль снова наступает
«Александр Стояногло одержал подлинную победу на президентских выборах в Молдове», - утверждают в ПСРМ, аргументируя это тем, что внутри Молдовы 3 ноября за него проголосовали 51,19% населения. Как известно, бывший генеральный прокурор страны Стояногло был выдвинут кандидатом от Партии социалистов, которую возглавляет экс-президент Игорь Додон.
Действительно, по результатам голосования на территории страны Стояногло обошел Санду, и её окончательный отрыв в 11% обеспечили более 300 тысяч граждан, живущих и работающих в ЕС. Они же спасли референдум по евроинтеграции, закономерно ответив «да» на вопрос об изменении Конституции и вступлении в Евросоюз.
При этом члены правительства, представители парламентского большинства, другие сторонники Санду и она сама многократно обвиняли Россию в оказании влияния на ход электорального процесса посредством пропаганды и прямого подкупа избирателей. В течение последних месяцев, включая период выборов, молдавские силовики и спецслужбы сообщали о многочисленных обысках и задержаниях в рамках масштабного расследования.
Опираясь на прежние контакты лидера социалистов Игоря Додона непосредственно с Владимиром Путиным, поездки его однопартийцев в Россию и особую риторику Александра Стояногло относительно евроинтеграции и сохранения отношений с Москвой, кандидата ПСРМ связывают с «рукой Кремля». Стояногло категорически отвергает подобные предположения.
В Кремле же и после первого, и после второго тура потребовали доказательств влияния на выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает даже возможность реализовать такой сценарий: «Мы никак не присутствуем в Молдове. Даже молдавская оппозиция подвергается незаконным нападкам, давлению, арестам. Причем здесь РФ?».
Представитель Кремля заявил, что выборы в Молдове не были ни демократичными, ни честными. Согласно его мнению, выходцы из Молдовы в России были лишены возможности проголосовать, в отличие от тех, кто живет в ЕС, а также право голоса не удалось реализовать большей части приднестровцев.
Жесткая реакция Румынии
Официальные молдавские власти и в день голосования, и спустя сутки вновь выступили с обвинениями по поводу российского вмешательства во второй тур. В частности, президентский советник привел в пример именно Приднестровье, где, по его словам, осуществлялся массовый подвоз избирателей. Об аналогичных случаях за границей сообщил пресс-секретарь правительства Молдовы Даниел Водэ.
Как сообщали власти Молдовы, непосредственно в воскресенье 3 ноября и в предыдущие дни некоторым чиновникам и рядовым гражданам поступали угрозы по телефону. Об этом еще в пятницу заявил премьер-министр. Позже гендиректор общественного молдавского телевидения Влад Цуркану лично рассказал, как ему пригрозили расправой.
Между тем, бывший генсек НАТО Мирча Джоанэ, который сейчас баллотируется в президенты Румынии, вместе с поздравлением Майи Санду выразил обеспокоенность по поводу парламентских выборов в Молдове. Он думает, что простыми они не будут.
«У нас хорошие новости, но есть значительные тревожные сигналы из-за того, что сделала Россия – подкуп голосов, кибератаки. Думаю, они тоже оттачивают свои методы. И я абсолютно убежден, что на парламентских выборах в предстоящем году все будет намного сложнее», - утверждает Джоанэ.
Ему вторит официальный Киев. Представитель президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что «Москва попытается взять реванш» на выборах следующей осенью.
Обмен взаимными обвинениями политических лагерей в Молдове и за её пределами, очевидно, становится частью агитационной предвыборной кампании, на начало которой уже намекают политические игроки. Оппоненты Санду и правящей партии указывают на манипулятивные приемы властей, злоупотребление админресурсом и другие электоральные нарушения. Об этом, в том числе, говорится в заявлении ПСРМ по итогам второго тура, которое заканчивается словами: «жители Молдовы будут решать и в дальнейшем, на предстоящих парламентских выборах».
Русские ставят на Влах?
На следующий день вице-спикер парламента Молдовы, социалист Влад Батрынча еще раз подчеркнул: «Мы первые в большей части регионов Молдовы, мы пользуемся самой высокой поддержкой среди населения, постоянно проживающего в стране». Его слова, дополненные упоминаниями о том, что «работа продолжается» и «никто не опускает руки», сложно не расценить как предвыборные призывы.
Тоже во вторник, 5 ноября, молдавские СМИ рассказали о новой партии, которую создала экс-глава Гагаузии Ирина Влах, выступившая независимым кандидатом на президентских выборах и занявшая в первом туре четвертое место. Политформирование «Сердце Молдовы» планирует глубоко социальную политику, «основанную на реальных интересах страны и граждан» без прямых заявок по внешнему курсу.
Что сумеет противопоставить правящая партия совместно с правительством и президентом на фоне предстоящей тяжелой зимы и кризиса в экономике зависит, вероятнее всего, от дальнейших успехов страны на европейской арене. А пока власти уже получили первую жесткую критику от проевропейских единомышленников за решение предоставлять жителям компенсации на оплату энергоносителей в виде наличных денег…