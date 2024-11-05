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Трамп возвращается в Белый дом
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Трамп возвращается в Белый дом

Противники Санду не признают ее победу: что будет на парламентских выборах в Молдове

наша корреспонденция
Анна Жданова, специально для haqqin.az, Кишинев
22:02 930

После того, как Партия социалистов Молдовы отказалась признавать результат голосования западной диаспоры, обеспечившей Майе Санду победу, в Кремле и вовсе заявили, «что она не является президентом своей страны». Её сторонники в Молдове и за рубежом обвиняют Россию в прямом вмешательстве в выборный процесс и предрекают еще большие сложности на предстоящих через год выборах в парламент. При этом оппозиция уже намекает на новую электоральную кампанию.

На следующий день после второго тура выборов президента Молдовы и непростой победы Майи Санду за счет избирательных участков за границей, в первую очередь, в Европе, молдавские социалисты (ПСРМ) выступили с заявлением, где назвали главу государства «президентом диаспоры».

Кремль не признает победу Санду

Кремль снова наступает

«Александр Стояногло одержал подлинную победу на президентских выборах в Молдове», - утверждают в ПСРМ, аргументируя это тем, что внутри Молдовы 3 ноября за него проголосовали 51,19% населения. Как известно, бывший генеральный прокурор страны Стояногло был выдвинут кандидатом от Партии социалистов, которую возглавляет экс-президент Игорь Додон.

Действительно, по результатам голосования на территории страны Стояногло обошел Санду, и её окончательный отрыв в 11% обеспечили более 300 тысяч граждан, живущих и работающих в ЕС. Они же спасли референдум по евроинтеграции, закономерно ответив «да» на вопрос об изменении Конституции и вступлении в Евросоюз.

При этом члены правительства, представители парламентского большинства, другие сторонники Санду и она сама многократно обвиняли Россию в оказании влияния на ход электорального процесса посредством пропаганды и прямого подкупа избирателей. В течение последних месяцев, включая период выборов, молдавские силовики и спецслужбы сообщали о многочисленных обысках и задержаниях в рамках масштабного расследования.

Стояногло сделал свое дело

Опираясь на прежние контакты лидера социалистов Игоря Додона непосредственно с Владимиром Путиным, поездки его однопартийцев в Россию и особую риторику Александра Стояногло относительно евроинтеграции и сохранения отношений с Москвой, кандидата ПСРМ связывают с «рукой Кремля». Стояногло категорически отвергает подобные предположения.

В Кремле же и после первого, и после второго тура потребовали доказательств влияния на выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает даже возможность реализовать такой сценарий: «Мы никак не присутствуем в Молдове. Даже молдавская оппозиция подвергается незаконным нападкам, давлению, арестам. Причем здесь РФ?».

Представитель Кремля заявил, что выборы в Молдове не были ни демократичными, ни честными. Согласно его мнению, выходцы из Молдовы в России были лишены возможности проголосовать, в отличие от тех, кто живет в ЕС, а также право голоса не удалось реализовать большей части приднестровцев.

В дело вмешивается румынский фаворит

Жесткая реакция Румынии

Официальные молдавские власти и в день голосования, и спустя сутки вновь выступили с обвинениями по поводу российского вмешательства во второй тур. В частности, президентский советник привел в пример именно Приднестровье, где, по его словам, осуществлялся массовый подвоз избирателей. Об аналогичных случаях за границей сообщил пресс-секретарь правительства Молдовы Даниел Водэ.

Как сообщали власти Молдовы, непосредственно в воскресенье 3 ноября и в предыдущие дни некоторым чиновникам и рядовым гражданам поступали угрозы по телефону. Об этом еще в пятницу заявил премьер-министр. Позже гендиректор общественного молдавского телевидения Влад Цуркану лично рассказал, как ему пригрозили расправой.

Между тем, бывший генсек НАТО Мирча Джоанэ, который сейчас баллотируется в президенты Румынии, вместе с поздравлением Майи Санду выразил обеспокоенность по поводу парламентских выборов в Молдове. Он думает, что простыми они не будут.

«У нас хорошие новости, но есть значительные тревожные сигналы из-за того, что сделала Россия – подкуп голосов, кибератаки. Думаю, они тоже оттачивают свои методы. И я абсолютно убежден, что на парламентских выборах в предстоящем году все будет намного сложнее», - утверждает Джоанэ.

Теперь ставка на Ирину Влах

Ему вторит официальный Киев. Представитель президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что «Москва попытается взять реванш» на выборах следующей осенью.

Обмен взаимными обвинениями политических лагерей в Молдове и за её пределами, очевидно, становится частью агитационной предвыборной кампании, на начало которой уже намекают политические игроки. Оппоненты Санду и правящей партии указывают на манипулятивные приемы властей, злоупотребление админресурсом и другие электоральные нарушения. Об этом, в том числе, говорится в заявлении ПСРМ по итогам второго тура, которое заканчивается словами: «жители Молдовы будут решать и в дальнейшем, на предстоящих парламентских выборах».

Русские ставят на Влах?

На следующий день вице-спикер парламента Молдовы, социалист Влад Батрынча еще раз подчеркнул: «Мы первые в большей части регионов Молдовы, мы пользуемся самой высокой поддержкой среди населения, постоянно проживающего в стране». Его слова, дополненные упоминаниями о том, что «работа продолжается» и «никто не опускает руки», сложно не расценить как предвыборные призывы.

Тоже во вторник, 5 ноября, молдавские СМИ рассказали о новой партии, которую создала экс-глава Гагаузии Ирина Влах, выступившая независимым кандидатом на президентских выборах и занявшая в первом туре четвертое место. Политформирование «Сердце Молдовы» планирует глубоко социальную политику, «основанную на реальных интересах страны и граждан» без прямых заявок по внешнему курсу.

Что сумеет противопоставить правящая партия совместно с правительством и президентом на фоне предстоящей тяжелой зимы и кризиса в экономике зависит, вероятнее всего, от дальнейших успехов страны на европейской арене. А пока власти уже получили первую жесткую критику от проевропейских единомышленников за решение предоставлять жителям компенсации на оплату энергоносителей в виде наличных денег…

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