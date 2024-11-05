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Трамп возвращается в Белый дом
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Трамп возвращается в Белый дом

Россияне опять расстреляли пленных

22:30 796

Российские войска расстреляли шестерых пленных бойцов ВСУ на Покровском направлении, сообщает пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

Отмечается, что 23 октября 2024 года во время наступления на город Селидово военные РФ захватили в плен трех украинских бойцов. Через некоторое время они расстреляли безоружных военнопленных.

10 октября сообщалось, что российские войска расстреляли 9 украинских военных в Курской области. 6 октября стало известно, что ВС РФ расстреляли пленных украинских бойцов в городе Нью-Йорк Донецкой области Украины. Сразу 16 пленных украинских воинов расстреляли россияне на Покровском направлении 30 сентября.

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