У Нетаньяху пытались изменить секретные протоколы

Подразделение израильской полиции Lahav 433 уже несколько месяцев ведет расследования некоторых событий, произошедших после начала войны между Израилем и ХАМАС, пишет Ynet.

Отмечается, что одно из них ведется в отношении некоторых должностных лиц в канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, которые пытались изменить стенограммы и протоколы закрытых заседаний Кабмина еврейского государства.

По словам источников, было выявлено, что написанное в этих документах иногда не совпадало с темами, обсуждаемыми в вышеупомянутых заседаниях.

Канцелярия Нетаньяху раскритиковала начало расследования, которое назвали «беспрецедентной охотничьей экспедицией против канцелярии премьера в разгар войны». Подчеркнуто, что было еще много массовых утечек, которые никто до сих пор не расследовал.