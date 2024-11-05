USD 1.7000
EUR 1.8488
RUB 0.0172
Подписаться на уведомления
Трамп возвращается в Белый дом
Новость дня
Трамп возвращается в Белый дом

У Нетаньяху пытались изменить секретные протоколы

22:51 226

Подразделение израильской полиции Lahav 433 уже несколько месяцев ведет расследования некоторых событий, произошедших после начала войны между Израилем и ХАМАС, пишет Ynet.

Отмечается, что одно из них ведется в отношении некоторых должностных лиц в канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, которые пытались изменить стенограммы и протоколы закрытых заседаний Кабмина еврейского государства.

По словам источников, было выявлено, что написанное в этих документах иногда не совпадало с темами, обсуждаемыми в вышеупомянутых заседаниях.

Канцелярия Нетаньяху раскритиковала начало расследования, которое назвали «беспрецедентной охотничьей экспедицией против канцелярии премьера в разгар войны». Подчеркнуто, что было еще много массовых утечек, которые никто до сих пор не расследовал.

Из-за азербайджанцев командир стратегической авиабазы в Израиле взят под усиленную охрану
Из-за азербайджанцев командир стратегической авиабазы в Израиле взят под усиленную охрану
21:24 3057
Глава МИД возглавил армию Израиля
Глава МИД возглавил армию Израиля ОБНОВЛЕНО 22:16
22:16 1563
Арахис с Фредом открывают Трампу путь к президентству
Арахис с Фредом открывают Трампу путь к президентству главная тема
21:05 2505
Харрис vs Трамп: последние данные
Харрис vs Трамп: последние данные обновлено 22:36; видео
22:26 18558
Ильхам Алиев с семьей Чингиза Айтматова
Ильхам Алиев с семьей Чингиза Айтматова добавлено фото; обновлено 17:48
17:48 6472
Первый бой украинцев с северокорейцами
Первый бой украинцев с северокорейцами
13:05 10653
Али Асадов встретился с религиозными лидерами
Али Асадов встретился с религиозными лидерами фото
17:24 2198
Раскрыты подробности предложения Никола Пашиняна о «Зангезурском коридоре»
Раскрыты подробности предложения Никола Пашиняна о «Зангезурском коридоре» наш обзор; все еще актуально
10:51 9651
Лавров заявил, что Азербайджану и Армении рано мириться
Лавров заявил, что Азербайджану и Армении рано мириться
18:46 5352
В США ждут насилия после выборов
В США ждут насилия после выборов
18:42 1678
Армения получила ответы Азербайджана
Армения получила ответы Азербайджана ОБНОВЛЕНО 18:21
18:21 6956

ЭТО ВАЖНО

Из-за азербайджанцев командир стратегической авиабазы в Израиле взят под усиленную охрану
Из-за азербайджанцев командир стратегической авиабазы в Израиле взят под усиленную охрану
21:24 3057
Глава МИД возглавил армию Израиля
Глава МИД возглавил армию Израиля ОБНОВЛЕНО 22:16
22:16 1563
Арахис с Фредом открывают Трампу путь к президентству
Арахис с Фредом открывают Трампу путь к президентству главная тема
21:05 2505
Харрис vs Трамп: последние данные
Харрис vs Трамп: последние данные обновлено 22:36; видео
22:26 18558
Ильхам Алиев с семьей Чингиза Айтматова
Ильхам Алиев с семьей Чингиза Айтматова добавлено фото; обновлено 17:48
17:48 6472
Первый бой украинцев с северокорейцами
Первый бой украинцев с северокорейцами
13:05 10653
Али Асадов встретился с религиозными лидерами
Али Асадов встретился с религиозными лидерами фото
17:24 2198
Раскрыты подробности предложения Никола Пашиняна о «Зангезурском коридоре»
Раскрыты подробности предложения Никола Пашиняна о «Зангезурском коридоре» наш обзор; все еще актуально
10:51 9651
Лавров заявил, что Азербайджану и Армении рано мириться
Лавров заявил, что Азербайджану и Армении рано мириться
18:46 5352
В США ждут насилия после выборов
В США ждут насилия после выборов
18:42 1678
Армения получила ответы Азербайджана
Армения получила ответы Азербайджана ОБНОВЛЕНО 18:21
18:21 6956
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться