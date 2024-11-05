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Трамп возвращается в Белый дом
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Трамп возвращается в Белый дом

Сербы вышли на улицы и требуют сурового наказания

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5 ноября 2024, 23:08 2004

Тысячи человек с плакатами собрались у площади железнодорожного вокзала Нови-Сада в Сербии.

Толпа требует наказания для всех причастных к разрушению козырька здания, сообщил журналист Сергей Коваленко.

Люди зажигают свечи у стихийного мемориала погибшим при обрушении.

2 ноября в сербском городе Нови-Сад произошло обрушение бетонного козырька на здании вокзала, в результате чего погибли 14 человек. Глава Министерства строительства, транспорта и инфраструктуры страны Горан Весич подал в отставку.

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