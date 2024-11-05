Нетаньяху ставит на Трампа… и переходит в наступление

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением об увольнении министра обороны Йоава Галанта: «Моя самая большая обязанность как премьер-министра Израиля – поддерживать безопасность Израиля и привести нас к полной победе. В разгар войны, как никогда, требуется полное доверие между премьер-министром и министром обороны. К сожалению, хотя в первые месяцы кампании такое доверие было и велась очень плодотворная работа, в последние месяцы это доверие между мной и министром обороны дало трещину.

Между мной и Галантом были обнаружены значительные разногласия в руководстве кампанией, и эти разногласия сопровождались заявлениями и действиями, противоречащими решениям правительства и решениям кабинета министров. Я предпринял много попыток преодолеть эти пробелы, но они продолжали увеличиваться. Они также дошли до сведения общественности неприемлемым путем, и, что еще хуже, они дошли до сведения врага - наши враги наслаждались этим и извлекали из этого много пользы. Разные мнения в открытых дебатах, все знают, те, кто меня знает, - это мой способ ведения дискуссий, оценок и решений. Все это знают. Но кризис доверия, который постепенно развернулся между мной и министром обороны, стал достоянием общественности, и этот кризис не позволяет должным образом продолжать руководство кампанией. Я не единственный, кто это говорит, большинство членов правительства и большинство членов кабинета министров, почти все разделяют ощущение, что дальше так продолжаться не может.

В связи с этим я сегодня принял решение прекратить полномочия министра обороны. Вместо него я решил назначить на эту должность министра Исраэля Каца. Исраэль Кац уже доказал свои способности и свой вклад в национальную безопасность также в качестве министра иностранных дел, министра финансов, министра разведки в течение пяти лет и, что не менее важно, в качестве члена кабинета министров по вопросам политики и безопасности в течение многих лет. Он принес с собой впечатляющее сочетание богатого опыта и организаторских способностей. Он известен как бульдозер, сочетающий в себе ответственность и твердость, тихую твердость, и все это очень важно для управления кампанией. Кроме того, я разговаривал сегодня с министром Гидеоном Сааром и предложил ему присоединиться к коалиции со своей фракцией и занять должность министра иностранных дел. Будучи членом правительства и кабинета министров на протяжении многих лет, Гидеон Саар приносит с собой обширный опыт и суждения в области политики и безопасности, и он станет значительным усилением нашей руководящей команды.

Его вступление и вступление его фракции добавит стабильности коалиции и стабильности правительству, а это очень важно в любое время и особенно во время войны. Я убежден, что эти шаги укрепят правительство и кабинет министров, превратят их в органы, которые будут работать вместе в гармонии и сотрудничестве ради безопасности Государства Израиль, граждан Государства Израиль, ради нашей победы». Между министром обороны и главой правительства давние разногласия. В марте прошлого года Нетаньяху уже увольнял Галанта, который выступил против судебной реформы, которая, по его мнению, ведет к опасному расколу в стране: «Раскол внутри страны проник глубоко в Армию обороны Израиля и в оборонные структуры, это явная и существенная угроза безопасности Израиля. Я этого не допущу». Тогда Нетаньяху заявил о своем недоверии министру и заявил о его отставке. Это вызвало критику не только со стороны оппозиции, но и со стороны однопартийцев премьера из «Ликуд»: дескать, на кону безопасность страны, тут не до политических игр. На улицы Тель-Авива вышли протестующие против отставки министра обороны. В это время заметно обострилась обстановка на границах, в самом Израиле произошли теракты. В результате Нетаньяху отозвал свое решение: «Мы действуем вместе. Между нами были разногласия, даже серьезные. Но я принял решение оставить наши разногласия позади». На самом деле разногласия никуда не делись, а после террористического нападения 7 октября обострились. При том, что Йоав Галант придерживается бескомпромиссной позиции в отношении ХАМАС, Биньямин Нетаньяху занимает еще более жесткую позицию, выступая за «абсолютную победу».