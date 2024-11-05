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Сборная Азербайджана вернулась с чемпионата Европы с 12 медалями

ФОТО, ВИДЕО
Отдел спорта
01:01 132

Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике, завоевавшая 12 медалей на чемпионате Европы среди 23-летних спортсменов и молодежи в Польше, вернулась в Баку.

Команду торжественно встречали в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Завоевавший золото и два серебра Равин Алмамедов (81 кг) заявил, что сборная была хорошо подготовлена. «Руководство Федерации тяжелой атлетики Азербайджана создало все условия, чтобы наша подготовка прошла на высоком уровне, - говорит он. - Мы ехали на чемпионат Европы за медалями и смогли их завоевать. На таких соревнованиях слабых соперников не бывает. Мы не будем останавливаться на достигнутом. В будущем планирую выступить еще лучше».

Еще один медалист чемпионата Европы Али Шукюрлю (109 кг), завоевавший серебро и две бронзы, поблагодарил всех, кто причастен к успеху команды в Польше. «Техника и сила - это понятно, но в нашем виде спорта очень важна и мотивация. В успехе в Польше именно мотивация сыграла решающую роль. Постараемся и в будущем оправдывать надежды».

Напомним, сборная Азербайджана завершила выступление на чемпионате Европы с 2 золотыми, 4 серебряными и 6 бронзовыми медалями. Равин Алмамедов (81 кг) завоевал золото и два серебра, Омар Джавадов (81 кг) - золото, Али Шукюрлю (109 кг) - серебро и две бронзы, Техран Мамедов (67 кг) взял серебряную медаль, а Гасым Исмайлов (67 кг) и Фуад Гасанов (67 кг) - по две бронзы.

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