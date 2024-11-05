Сборная Азербайджана вернулась с чемпионата Европы с 12 медалями

Команду торжественно встречали в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Завоевавший золото и два серебра Равин Алмамедов (81 кг) заявил, что сборная была хорошо подготовлена. «Руководство Федерации тяжелой атлетики Азербайджана создало все условия, чтобы наша подготовка прошла на высоком уровне, - говорит он. - Мы ехали на чемпионат Европы за медалями и смогли их завоевать. На таких соревнованиях слабых соперников не бывает. Мы не будем останавливаться на достигнутом. В будущем планирую выступить еще лучше».

Еще один медалист чемпионата Европы Али Шукюрлю (109 кг), завоевавший серебро и две бронзы, поблагодарил всех, кто причастен к успеху команды в Польше. «Техника и сила - это понятно, но в нашем виде спорта очень важна и мотивация. В успехе в Польше именно мотивация сыграла решающую роль. Постараемся и в будущем оправдывать надежды».