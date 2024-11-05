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Бойня на границе Ирана с Афганистаном

01:01 310

На границе Ирана ликвидированы террористы-смертники из Таджикистана и Афганистана, убито 18 человек. По данным иранских властей, убитые намеревались «дестабилизировать регион».

Командующий Сухопутными войсками Гвардейского корпуса Ирана Мухамад Покпур подтвердил информацию о ликвидации террористов в приграничных районах провинции Систан и Белуджистан.

По его словам, уничтоженные боевики были гражданами Афганистана и Таджикистана.

«У нас есть точная информация, что планировалось совершить теракты с целью дестабилизации ситуации в регионе. Эти люди проникли на территорию Ирана под видом водителей бензовозов», — заявил Покпур.

Ранее иранские СМИ сообщили, что только за 10 дней последнего месяца, были убиты 27 пытавшихся проникнуть на территорию Ирана водителей, а еще 18 получили ранения.

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