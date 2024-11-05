Другой лидер шиитов призвал разоружить иранские прокси

В разгар беспрецедентной напряженности, вызванной войной Израиля в секторе Газа и Ливане и обстрелами Израиля ракетами и беспилотниками со стороны некоторых иракских группировок, а также возможностью ответа Ирана на недавнее воздушное нападение Израиля на эту страну, Али Систани подчеркнул необходимость предотвращения иностранного вмешательства в эту страну в различных его аспектах.

94-летний аятолла Али Систани, лидер иракских шиитов и важнейшая фигура в шиитском мире, призвал разоружить шиитские проиранские милиции и прекратить «иностранное влияние» (подразумевая иранское влияние - haqqin).

Систани на встрече с главой делегации ООН в Ираке, также подчеркнул необходимость верховенства закона, ограничения вооружения правительства и борьбы с коррупцией на всех уровнях.

Систани попросил иракскую элиту извлечь уроки из своего опыта и преодолеть неудачи для достижения лучшего будущего для страны.