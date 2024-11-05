Немецкий VAR спас Алияра Агаева от большой ошибки в Лиге чемпионов
В УЕФА продолжают доверять лучшему азербайджанскому футбольному арбитру Алияру Агаеву.
В этом сезоне он был назначен уже на второй матч основной стадии Лиги чемпионов. Всего же в истории азербайджанского футбольного арбитража это была четвертая игра наших судей в основном раунде еврокубка номер один. Во всех случаях главным рефери был Алияр Агаев.
Во вторник он в итальянской Болонье обслуживал матч 4-го тура между местной одноименной командой и французским «Монако». Уже на 19-й минуте наш арбитр мог оказаться в незавидной ситуации. Он засчитал гол, забитый футболистом «Монако» с явным нарушением правил. К счастью, помогли немецкие видеоассистенты. Агаев сам побежал к монитору и отменил взятие ворот.
На 41-й минуте азербайджанская бригада уже без подсказок приняла верное решение, зафиксировав офсайд у футболиста «Болоньи», когда итальянцы поразили ворота гостей.
Тут важно отметить, что лайнсменами были Зейнал Зейналов и Акиф Амирали, а четвертым рефери - Эльчин Масиев.
В первом тайме Алияр Агаев показал одну желтую карточку, а во втором - еще четыре. Хозяева получили три предупреждения, а гости - два. Как это часто бывает, ближе к концу матча страсти на поле стали накаляться, игроки принялись чаще фолить. Но наш арбитр справился с напряжением. А победу в итоге вырвал «Монако», забивший на 86-й минуте.
Напомним, 2 октября Агаев и его бригада отсудили матч 2-го тура Лиги чемпионов между австрийским «Штурмом» и бельгийским «Брюгге» (0:1). Судя по всему, он получил высокую оценку за ту игру, раз ему поручили еще один матч в ЛЧ.
Ранее Агаев судил на групповом раунде Лиги чемпионов встречи «Копенгаген» - «Боруссия» (сезон 2022/23, счет матча - 1:1) и «Црвена Звезда» - «Манчестер Сити» (2023/24, счет - 2:3).