Немецкий VAR спас Алияра Агаева от большой ошибки в Лиге чемпионов

В УЕФА продолжают доверять лучшему азербайджанскому футбольному арбитру Алияру Агаеву.

В этом сезоне он был назначен уже на второй матч основной стадии Лиги чемпионов. Всего же в истории азербайджанского футбольного арбитража это была четвертая игра наших судей в основном раунде еврокубка номер один. Во всех случаях главным рефери был Алияр Агаев.

Во вторник он в итальянской Болонье обслуживал матч 4-го тура между местной одноименной командой и французским «Монако». Уже на 19-й минуте наш арбитр мог оказаться в незавидной ситуации. Он засчитал гол, забитый футболистом «Монако» с явным нарушением правил. К счастью, помогли немецкие видеоассистенты. Агаев сам побежал к монитору и отменил взятие ворот.