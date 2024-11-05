Армяне ищут пшеницу

Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что ведет переговоры с несколькими странами о диверсификации импорта пшеницы.

«Мы рассматриваем альтернативные источники импорта. Это нормальный, логический процесс, не направленный против какой-либо страны. Если бы мы импортировали 99% пшеницы, например, из Румынии, я бы вел переговоры с Россией об импорте», — приводят слова Папояна армянские СМИ.

По словам министра, выращивание пшеницы в Армении экономически невыгодно. С одного гектара фермеры получают продукцию стоимостью около 1 031 доллара, при затратах в 1 082 доллара.

«Чтобы производство было рентабельным, необходимо субсидировать около 206 долларов на гектар», — отметил министр.

Папоян также отметил, что мировые цены на пшеницу существенно снизились, что делает производство внутри страны еще менее привлекательным с экономической точки зрения.

В 2023 году Армения произвела 130 тысяч тонн пшеницы, при этом импортировала 450 тысяч тонн, преимущественно из России.