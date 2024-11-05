В Германии массовые задержания. Готовился переворот
Полиция Германии арестовала восемь членов ультраправой группировки, которая, предположительно, замышляла захват власти под нацистскими лозунгами.
Прокуроры заявили, что группа под названием «Саксонские сепаратисты» (Saechsische Separatisten) проводила военную подготовку к захвату власти после краха немецкого государства и общества, который, как считали члены группировки, наступит в «День X».
После этого события, по данным следствия, радикалы планировали установить контроль над территорией в восточной Германии и насадить там праворадикальный режим.
В прокуратуре Германии заявляют, что группировка проповедует идеологию национал-социализма нацистской партии Адольфа Гитлера. В ней процветают идеи расизма и антисемитизма.
Более 450 полицейских были задействованы для проведения обысков и арестов по всей Германии, а также в Австрии и Польше.
Имена восьми арестованных, как принято в Германии, раскрыты с инициалами вместо фамилий: Курт Х., Карл К., Кевин М., Ханс-Георг П., Кевин Р., Йорг С., Йорн С. и Норман Т.
Семь из них были арестованы в Германии, а Йорг С., которого власти считают главарем группировки, в Польше.
По данным немецкой прокуратуры, «Саксонские сепаратисты» объединились в группу в 2020 году и насчитывают от 15 до 20 членов.
Еще не арестованных участников группировки сейчас ищут в Австрии.