USD 1.7000
EUR 1.8488
RUB 0.0172
Подписаться на уведомления
Трамп возвращается в Белый дом
Новость дня
Трамп возвращается в Белый дом

В Германии массовые задержания. Готовился переворот

03:09 197

Полиция Германии арестовала восемь членов ультраправой группировки, которая, предположительно, замышляла захват власти под нацистскими лозунгами.

Прокуроры заявили, что группа под названием «Саксонские сепаратисты» (Saechsische Separatisten) проводила военную подготовку к захвату власти после краха немецкого государства и общества, который, как считали члены группировки, наступит в «День X».

После этого события, по данным следствия, радикалы планировали установить контроль над территорией в восточной Германии и насадить там праворадикальный режим.

В прокуратуре Германии заявляют, что группировка проповедует идеологию национал-социализма нацистской партии Адольфа Гитлера. В ней процветают идеи расизма и антисемитизма.

Более 450 полицейских были задействованы для проведения обысков и арестов по всей Германии, а также в Австрии и Польше.

Имена восьми арестованных, как принято в Германии, раскрыты с инициалами вместо фамилий: Курт Х., Карл К., Кевин М., Ханс-Георг П., Кевин Р., Йорг С., Йорн С. и Норман Т.

Семь из них были арестованы в Германии, а Йорг С., которого власти считают главарем группировки, в Польше.

По данным немецкой прокуратуры, «Саксонские сепаратисты» объединились в группу в 2020 году и насчитывают от 15 до 20 членов.

Еще не арестованных участников группировки сейчас ищут в Австрии.

В Германии массовые задержания. Готовился переворот
В Германии массовые задержания. Готовился переворот
03:09 198
Немецкий VAR спас Алияра Агаева от большой ошибки в Лиге чемпионов
Немецкий VAR спас Алияра Агаева от большой ошибки в Лиге чемпионов Четвертый матч азербайджанцев в ЛЧ; фото
02:23 721
Другой лидер шиитов призвал разоружить иранские прокси
Другой лидер шиитов призвал разоружить иранские прокси
02:13 573
Нетаньяху ставит на Трампа… и переходит в наступление
Нетаньяху ставит на Трампа… и переходит в наступление о развитии ситуации
00:46 1597
Противники Санду не признают ее победу: что будет на парламентских выборах в Молдове
Противники Санду не признают ее победу: что будет на парламентских выборах в Молдове наша корреспонденция
5 ноября 2024, 22:02 2047
Ереван о прямых переговорах с Баку по «Зангезурскому коридору»
Ереван о прямых переговорах с Баку по «Зангезурскому коридору» все еще актуально
5 ноября 2024, 19:10 5215
В США задерживают неадекватов
В США задерживают неадекватов обновлено 23:11
5 ноября 2024, 23:11 4140
Из-за азербайджанцев командир стратегической авиабазы в Израиле взят под усиленную охрану
Из-за азербайджанцев командир стратегической авиабазы в Израиле взят под усиленную охрану
5 ноября 2024, 21:24 6093
Экс-министр обороны Израиля о своем увольнении
Экс-министр обороны Израиля о своем увольнении видео; ОБНОВЛЕНО 02:06
02:06 5199
Арахис с Фредом открывают Трампу путь к президентству
Арахис с Фредом открывают Трампу путь к президентству главная тема
5 ноября 2024, 21:05 4181
Трамп vs Харрис: Начинается подсчет голосов
Трамп vs Харрис: Начинается подсчет голосов обновлено 03:06; видео
03:06 26800

ЭТО ВАЖНО

В Германии массовые задержания. Готовился переворот
В Германии массовые задержания. Готовился переворот
03:09 198
Немецкий VAR спас Алияра Агаева от большой ошибки в Лиге чемпионов
Немецкий VAR спас Алияра Агаева от большой ошибки в Лиге чемпионов Четвертый матч азербайджанцев в ЛЧ; фото
02:23 721
Другой лидер шиитов призвал разоружить иранские прокси
Другой лидер шиитов призвал разоружить иранские прокси
02:13 573
Нетаньяху ставит на Трампа… и переходит в наступление
Нетаньяху ставит на Трампа… и переходит в наступление о развитии ситуации
00:46 1597
Противники Санду не признают ее победу: что будет на парламентских выборах в Молдове
Противники Санду не признают ее победу: что будет на парламентских выборах в Молдове наша корреспонденция
5 ноября 2024, 22:02 2047
Ереван о прямых переговорах с Баку по «Зангезурскому коридору»
Ереван о прямых переговорах с Баку по «Зангезурскому коридору» все еще актуально
5 ноября 2024, 19:10 5215
В США задерживают неадекватов
В США задерживают неадекватов обновлено 23:11
5 ноября 2024, 23:11 4140
Из-за азербайджанцев командир стратегической авиабазы в Израиле взят под усиленную охрану
Из-за азербайджанцев командир стратегической авиабазы в Израиле взят под усиленную охрану
5 ноября 2024, 21:24 6093
Экс-министр обороны Израиля о своем увольнении
Экс-министр обороны Израиля о своем увольнении видео; ОБНОВЛЕНО 02:06
02:06 5199
Арахис с Фредом открывают Трампу путь к президентству
Арахис с Фредом открывают Трампу путь к президентству главная тема
5 ноября 2024, 21:05 4181
Трамп vs Харрис: Начинается подсчет голосов
Трамп vs Харрис: Начинается подсчет голосов обновлено 03:06; видео
03:06 26800
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться