Кобахидзе надеется на перезагрузку отношений с США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси желает улучшить отношения с США и Евросоюзом и надеется на встречные шаги.

«Вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах в США, мы надеемся на перезагрузку отношений с Америкой», - заявил Кобахидзе в эфире грузинского телеканала «Пост ТВ».

«Думаю, что в любом случае украинский конфликт завершится в будущем году, тогда и начнется перезагрузка наших отношений с США и Евросоюзом», - выразил надежду грузинский премьер.

Кобахидзе добавил, что, по его мнению, в случае победы на выборах в США экс-президента Дональда Трампа война в Украине завершится на несколько месяцев быстрее.