Берни Сандерса переизбрали в Сенат

Независимый кандидат Берни Сандерс переизбран в Сенат от штата Вермонт. Агентство Associated Press объявило его победителем в 19:00 по восточному времени.

Это будет его четвертый cрок на посту сенатора.Берни Сандерс боролся за президентскую номинацию от демократов в 2016 и 2020 годах. 83-летний политик известен своими социалистическими взглядами, в частности, он поддерживает идею доступного для всех американцев здравоохранения.

В 2024 году Сандерс поддержал Камалу Харрис.