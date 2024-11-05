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Трамп возвращается в Белый дом
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Трамп возвращается в Белый дом

Берни Сандерса переизбрали в Сенат

05:20 654

Независимый кандидат Берни Сандерс переизбран в Сенат от штата Вермонт. Агентство Associated Press объявило его победителем в 19:00 по восточному времени.

Это будет его четвертый cрок на посту сенатора.Берни Сандерс боролся за президентскую номинацию от демократов в 2016 и 2020 годах. 83-летний политик известен своими социалистическими взглядами, в частности, он поддерживает идею доступного для всех американцев здравоохранения.

В 2024 году Сандерс поддержал Камалу Харрис.

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