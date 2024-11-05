USD 1.7000
EUR 1.8488
RUB 0.0172
Подписаться на уведомления
Трамп возвращается в Белый дом
Новость дня
Трамп возвращается в Белый дом

Президентские выборы этого года — самые дорогие в истории США

05:41 442

На кампании кандидатов на выборах президента США, а также законодателей обеих палат Конгресса в этом году потрачено 15,9 млрд долларов. Такие данные обнародовала 5 ноября американская некоммерческая организация OpenSecrets.

Сумма превысила траты на предвыборные кампании 2020 года  15,1 млрд долларов. Для сравнения: в 2016 году, по данным организации, избирательная гонка обошлась в 6,5 млрд долларов.

Таким образом президентские выборы 2024 года стали самыми дорогими за всю историю США, пишет AFP.

Согласно OpenSecrets, кандидат от Демпартии Камала Харрис оказалась успешнее в мобилизации средств на свою поддержку.

По подсчетам британской Financial Times (FT), Харрис удалось привлечь более $2,3 млрд на проведение своей избирательной компании, из которых были потрачены $1,9 млрд. Экс-глава Белого дома привлек $1,8 млрд и потратил $1,6 млрд. Больше половины этих средств ушло на проведение рекламной кампании в СМИ, интернете и на улицах американских городов - преимущественно в штатах, имеющих ключевое значение для исхода голосования. Операционные и административные расходы стали второй статьей трат для обоих кандидатов, составив чуть менее $250 млн для Харрис и около $200 млн для Трампа.

В Германии массовые задержания. Готовился переворот
В Германии массовые задержания. Готовился переворот
03:09 2970
Немецкий VAR спас Алияра Агаева от большой ошибки в Лиге чемпионов
Немецкий VAR спас Алияра Агаева от большой ошибки в Лиге чемпионов Четвертый матч азербайджанцев в ЛЧ; фото
02:23 2711
Другой лидер шиитов призвал разоружить иранские прокси
Другой лидер шиитов призвал разоружить иранские прокси
02:13 1800
Нетаньяху ставит на Трампа… и переходит в наступление
Нетаньяху ставит на Трампа… и переходит в наступление о развитии ситуации
00:46 2667
Противники Санду не признают ее победу: что будет на парламентских выборах в Молдове
Противники Санду не признают ее победу: что будет на парламентских выборах в Молдове наша корреспонденция
5 ноября 2024, 22:02 2532
Ереван о прямых переговорах с Баку по «Зангезурскому коридору»
Ереван о прямых переговорах с Баку по «Зангезурскому коридору» все еще актуально
5 ноября 2024, 19:10 5751
В США задерживают неадекватов
В США задерживают неадекватов обновлено 23:11
5 ноября 2024, 23:11 4792
Из-за азербайджанцев командир стратегической авиабазы в Израиле взят под усиленную охрану
Из-за азербайджанцев командир стратегической авиабазы в Израиле взят под усиленную охрану
5 ноября 2024, 21:24 7357
Экс-министр обороны Израиля о своем увольнении
Экс-министр обороны Израиля о своем увольнении видео; ОБНОВЛЕНО 02:06
02:06 6403
Арахис с Фредом открывают Трампу путь к президентству
Арахис с Фредом открывают Трампу путь к президентству главная тема
5 ноября 2024, 21:05 4882
Трамп vs Харрис: Америка выбирает президента
Трамп vs Харрис: Америка выбирает президента видео; обновлено 06:35
06:35 31971

ЭТО ВАЖНО

В Германии массовые задержания. Готовился переворот
В Германии массовые задержания. Готовился переворот
03:09 2970
Немецкий VAR спас Алияра Агаева от большой ошибки в Лиге чемпионов
Немецкий VAR спас Алияра Агаева от большой ошибки в Лиге чемпионов Четвертый матч азербайджанцев в ЛЧ; фото
02:23 2711
Другой лидер шиитов призвал разоружить иранские прокси
Другой лидер шиитов призвал разоружить иранские прокси
02:13 1800
Нетаньяху ставит на Трампа… и переходит в наступление
Нетаньяху ставит на Трампа… и переходит в наступление о развитии ситуации
00:46 2667
Противники Санду не признают ее победу: что будет на парламентских выборах в Молдове
Противники Санду не признают ее победу: что будет на парламентских выборах в Молдове наша корреспонденция
5 ноября 2024, 22:02 2532
Ереван о прямых переговорах с Баку по «Зангезурскому коридору»
Ереван о прямых переговорах с Баку по «Зангезурскому коридору» все еще актуально
5 ноября 2024, 19:10 5751
В США задерживают неадекватов
В США задерживают неадекватов обновлено 23:11
5 ноября 2024, 23:11 4792
Из-за азербайджанцев командир стратегической авиабазы в Израиле взят под усиленную охрану
Из-за азербайджанцев командир стратегической авиабазы в Израиле взят под усиленную охрану
5 ноября 2024, 21:24 7357
Экс-министр обороны Израиля о своем увольнении
Экс-министр обороны Израиля о своем увольнении видео; ОБНОВЛЕНО 02:06
02:06 6403
Арахис с Фредом открывают Трампу путь к президентству
Арахис с Фредом открывают Трампу путь к президентству главная тема
5 ноября 2024, 21:05 4882
Трамп vs Харрис: Америка выбирает президента
Трамп vs Харрис: Америка выбирает президента видео; обновлено 06:35
06:35 31971
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться