Президентские выборы этого года — самые дорогие в истории США

На кампании кандидатов на выборах президента США, а также законодателей обеих палат Конгресса в этом году потрачено 15,9 млрд долларов. Такие данные обнародовала 5 ноября американская некоммерческая организация OpenSecrets.

Сумма превысила траты на предвыборные кампании 2020 года — 15,1 млрд долларов. Для сравнения: в 2016 году, по данным организации, избирательная гонка обошлась в 6,5 млрд долларов.

Таким образом президентские выборы 2024 года стали самыми дорогими за всю историю США, пишет AFP.

Согласно OpenSecrets, кандидат от Демпартии Камала Харрис оказалась успешнее в мобилизации средств на свою поддержку.

По подсчетам британской Financial Times (FT), Харрис удалось привлечь более $2,3 млрд на проведение своей избирательной компании, из которых были потрачены $1,9 млрд. Экс-глава Белого дома привлек $1,8 млрд и потратил $1,6 млрд. Больше половины этих средств ушло на проведение рекламной кампании в СМИ, интернете и на улицах американских городов - преимущественно в штатах, имеющих ключевое значение для исхода голосования. Операционные и административные расходы стали второй статьей трат для обоих кандидатов, составив чуть менее $250 млн для Харрис и около $200 млн для Трампа.