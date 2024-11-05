Доллар растет на фоне выборов в США
06:28 405
Индекс доллара США резко вырос на фоне президентских выборов в США на 0,74% (до 104,218 пункта), свидетельствуют данные площадки Tradingview.
Индекс доллара США показывает отношение американской валюты к корзине из шести иностранных валют: евро, японской йене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. Чем выше индекс, тем сильнее американская валюта относительно них.
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