Доллар растет на фоне выборов в США

Индекс доллара США резко вырос на фоне президентских выборов в США на 0,74% (до 104,218 пункта), свидетельствуют данные площадки Tradingview.

Индекс доллара США показывает отношение американской валюты к корзине из шести иностранных валют: евро, японской йене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. Чем выше индекс, тем сильнее американская валюта относительно них.