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Трамп возвращается в Белый дом
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Трамп возвращается в Белый дом

Скандальный «Мартин Лютер Кинг на стероидах» проиграл демократу-еврею

07:32 916

Пост губернатора штата Северная Каролина в США займет демократ Джош Стейн, он обогнал республиканца вице-губернатора штата Марка Робинсона, сообщает The Gardian.

Таким образом, как отмечает издание, Стейн стал первым губернатором-евреем в Северной Каролине.

Марк Робинсон

Его соперник — республиканец Марк Робинсон оказался замещан в скандале — CNN связало его в своем расследовании с пользователем minisoldr на форуме на порносайте, который называл себя «черным нацистом». Также Робинсона обвиняли в резких заявлениях о женщинах и расовых меньшинствах. Сам Робинсон опровергал, что был тем интернет-пользователем.

The Gardian напоминает, что на митинге в марте этого года Дональд Трамп поддержал Робинсона, назвав его «Мартином Лютером Кингом на стероидах». А уже в октябре, когда наблюдатели размышляли, может ли политическая токсичность Робинсона стоить республиканцам штата в президентской гонке, Трамп запретил тому появляться вместе с ним на публике.

Джош Стейн
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