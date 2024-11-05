Скандальный «Мартин Лютер Кинг на стероидах» проиграл демократу-еврею

Его соперник — республиканец Марк Робинсон оказался замещан в скандале — CNN связало его в своем расследовании с пользователем minisoldr на форуме на порносайте, который называл себя «черным нацистом». Также Робинсона обвиняли в резких заявлениях о женщинах и расовых меньшинствах. Сам Робинсон опровергал, что был тем интернет-пользователем.

The Gardian напоминает, что на митинге в марте этого года Дональд Трамп поддержал Робинсона, назвав его «Мартином Лютером Кингом на стероидах». А уже в октябре, когда наблюдатели размышляли, может ли политическая токсичность Робинсона стоить республиканцам штата в президентской гонке, Трамп запретил тому появляться вместе с ним на публике.