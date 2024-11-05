Отставка министра обороны вызвала протесты по всему Израилю: десятки задержанных

Израильская полиция задержала порядка 40 человек в ходе разгона в Тель-Авиве акций протеста из-за отставки министра обороны Йоава Галанта, сообщила газета Haaretz.

По ее данным, протестующие блокировали главное шоссе Аялон и запускали фейерверки. Полиция использовала водометы и другие спецсредства для разгона демонстрантов, отмечает издание.

Стихийные акции протеста начались в Израиле во вторник вечером после заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху о решении отправить в отставку министра обороны Йоава Галанта. В Тель-Авиве тысячи демонстрантов блокировали шоссе Аялон на востоке города и жгли костры на проезжей части. Сотни протестующих также пришли к резиденции Нетаньяху в Иерусалиме. Произошли столкновения между протестующими и полицией рядом с резиденцией премьер-министра. Правоохранители установили заграждения, чтобы не дать гражданам приблизиться к дому. В заявлении полиции говорится, что сотрудники «применили силу для отпора нарушителям порядка».

В Хайфе протестующие прошли маршем от перекрестка Хорев к Аудиториуму. Несколько демонстрантов были задержаны.