Отставка министра обороны вызвала протесты по всему Израилю: десятки задержанных
Израильская полиция задержала порядка 40 человек в ходе разгона в Тель-Авиве акций протеста из-за отставки министра обороны Йоава Галанта, сообщила газета Haaretz.
По ее данным, протестующие блокировали главное шоссе Аялон и запускали фейерверки. Полиция использовала водометы и другие спецсредства для разгона демонстрантов, отмечает издание.
Стихийные акции протеста начались в Израиле во вторник вечером после заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху о решении отправить в отставку министра обороны Йоава Галанта. В Тель-Авиве тысячи демонстрантов блокировали шоссе Аялон на востоке города и жгли костры на проезжей части. Сотни протестующих также пришли к резиденции Нетаньяху в Иерусалиме. Произошли столкновения между протестующими и полицией рядом с резиденцией премьер-министра. Правоохранители установили заграждения, чтобы не дать гражданам приблизиться к дому. В заявлении полиции говорится, что сотрудники «применили силу для отпора нарушителям порядка».
В Хайфе протестующие прошли маршем от перекрестка Хорев к Аудиториуму. Несколько демонстрантов были задержаны.
הפגנות עולות שלב בירושלים ברחוב עזה: מחסומים לפני ביתו של נתניהו נפרצים.— daniel amram - דניאל עמרם (@danielamram3) November 5, 2024
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