Глава МИД Германии у границы Украины с Беларусью и Россией

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время визита в Украину посетила подразделение пограничной службы у границы с Россией и Беларусью. Об этом сообщило Reuters.

«В нескольких десятках километров от российской границы в Черниговской области министр посетила подразделение государственной пограничной службы. Здесь с украинской стороны министру снова поступила просьба поставить больше оружия», — отмечается в публикации.

Кроме того, Бербок оценила ситуацию на границе с Россией и Беларусью.