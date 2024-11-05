Глава МИД Германии у границы Украины с Беларусью и Россией
08:04 398
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время визита в Украину посетила подразделение пограничной службы у границы с Россией и Беларусью. Об этом сообщило Reuters.
«В нескольких десятках километров от российской границы в Черниговской области министр посетила подразделение государственной пограничной службы. Здесь с украинской стороны министру снова поступила просьба поставить больше оружия», — отмечается в публикации.
Кроме того, Бербок оценила ситуацию на границе с Россией и Беларусью.
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