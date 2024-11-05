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Трамп возвращается в Белый дом
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Трамп возвращается в Белый дом

Американцы голосуют и за аборты

09:05 1289

В этом году избиратели в США не только выбирали того, кого они хотят видеть в Белом доме в следующие четыре года. Аборты, употребление марихуаны, вопросы образования, безопасности внешних границ также вынесены на местные референдумы.

Тема защиты права на аборт включена в бюллетени в Аризоне, Колорадо, Флориде, Мэриленде, Миссури, Монтане, Небраске, Неваде, Нью-Йорке и Южной Дакоте.

В двух штатах - Колорадо и Мэриленд избиратели проголосовали за поправки, которые закрепят право на аборт. В Мэриленде в конституцию будет добавлена секция, гарантирующая репродуктивную свободу. Сейчас в штате можно прерывать беременность, пока плод не жизнеспособен.

Поправка, принятая в Колорадо, не только защитит право на аборт, но и позволит использовать государственное финансирование для прерывания беременности. Сейчас ограничений на аборт, как и в Мэриленде, нет, но есть запрет на использование фондов Medicaid — федеральной программы здравоохранения для малообеспеченных — для прерывания беременности.

Избиратели в штате Нью-Йорк проголосовали за поправку, которая защитит право на аборт, прогнозирует Associated Press.

Инициатива под названием «Предложение 1» или «Поправка о равных правах» предлагает добавить в конституцию штата запрет на дискриминацию на основании сексуальной ориентации, этничности, возраста, гендерной идентификации, ограниченных возможностей или беременности. Сейчас в конституцию включен только запрет на дискриминацию на основании расовой принадлежности, цвета кожи, вероисповедания и религии. В штате уже действуют законы, защищающие право на аборт, но поправка в конституцию усложнит возможность отменить эти меры в будущем.

Избиратели в Миссури одобрили поправку в конституцию штата, которая разрешит аборты на сроке до 24 недель.

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