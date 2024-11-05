Впервые в истории: трансгендер в Палате представителей США

В Палате представителей произошло историческое событие: впервые в истории выборы выиграла трансгендерная женщина. Сара Макбрайд будет представлять в Конгрессе штат Делавэр.

По данным Associated Press, после подсчета 87% голосов Макбрайд, набрав 57,8%, побеждает своего соперника от республиканцев. 34-летняя сенатор в сентябре выиграла предварительные выборы в округе Делавэр.

Макбрайд стала первым открытым трансгендером, занявшим пост сенатора штата после избрания в 2020 году, первой выступила на съезде национальной политической партии США в 2016 году и первой прошла стажировку в Белом доме в 2012 году при президенте Бараке Обаме. Сенатор выросла в Уилмингтоне, штат Делавэр, и совершила каминг-аут в 2011 году.

Кроме того, впервые в истории США в Сенате одновременно будут две темнокожие женщины, отмечает Politico. Демократ Энджела Олсобрукс победила на выборах в Сенат в Мэриленде, а демократ Лиза Блант Рочестер — в Делавэре.