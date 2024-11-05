USD 1.7000
EUR 1.8488
RUB 0.0172
Подписаться на уведомления
Трамп возвращается в Белый дом
Новость дня
Трамп возвращается в Белый дом

Впервые в истории: трансгендер в Палате представителей США

09:15 1771

В Палате представителей  произошло историческое событие: впервые в истории выборы выиграла трансгендерная женщина. Сара Макбрайд будет представлять в Конгрессе штат Делавэр.

Сара Макбрайд

По данным Associated Press, после подсчета 87% голосов Макбрайд, набрав 57,8%, побеждает своего соперника от республиканцев. 34-летняя сенатор в сентябре выиграла предварительные выборы в округе Делавэр.

Макбрайд стала первым открытым трансгендером, занявшим пост сенатора штата после избрания в 2020 году, первой выступила на съезде национальной политической партии США в 2016 году и первой прошла стажировку в Белом доме в 2012 году при президенте Бараке Обаме. Сенатор выросла в Уилмингтоне, штат Делавэр, и совершила каминг-аут в 2011 году.

Кроме того, впервые в истории США в Сенате одновременно будут две темнокожие женщины, отмечает Politico. Демократ Энджела Олсобрукс победила на выборах в Сенат в Мэриленде, а демократ Лиза Блант Рочестер — в Делавэре.

Энджела Олсобрукс станет сенатором от штата Мэриленд
Переговоры Алиева и Эрдогана в Бишкеке
Переговоры Алиева и Эрдогана в Бишкеке фото
10:36 80
Трамп забирает и Сенат США
Трамп забирает и Сенат США обновлено 09:42
09:42 5036
Из-за азербайджанцев командир стратегической авиабазы в Израиле взят под усиленную охрану
Из-за азербайджанцев командир стратегической авиабазы в Израиле взят под усиленную охрану все еще актуально
5 ноября 2024, 21:24 9172
Украинский беспилотник над Дагестаном
Украинский беспилотник над Дагестаном
10:28 348
Камала Харрис не выступит перед своими сторонниками
Камала Харрис не выступит перед своими сторонниками
09:50 1417
Доллар растет на фоне выборов в США
Доллар растет на фоне выборов в США
06:28 2981
Америка выбирает Трампа
Америка выбирает Трампа видео; обновлено 10:15
10:15 40112
Впервые в истории: трансгендер в Палате представителей США
Впервые в истории: трансгендер в Палате представителей США
09:15 1772
Американцы голосуют и за аборты
Американцы голосуют и за аборты
09:05 1291
Отставка министра обороны вызвала протесты по всему Израилю: десятки задержанных
Отставка министра обороны вызвала протесты по всему Израилю: десятки задержанных видео
07:50 2172
В Германии массовые задержания. Готовился переворот
В Германии массовые задержания. Готовился переворот
03:09 6415

ЭТО ВАЖНО

Переговоры Алиева и Эрдогана в Бишкеке
Переговоры Алиева и Эрдогана в Бишкеке фото
10:36 80
Трамп забирает и Сенат США
Трамп забирает и Сенат США обновлено 09:42
09:42 5036
Из-за азербайджанцев командир стратегической авиабазы в Израиле взят под усиленную охрану
Из-за азербайджанцев командир стратегической авиабазы в Израиле взят под усиленную охрану все еще актуально
5 ноября 2024, 21:24 9172
Украинский беспилотник над Дагестаном
Украинский беспилотник над Дагестаном
10:28 348
Камала Харрис не выступит перед своими сторонниками
Камала Харрис не выступит перед своими сторонниками
09:50 1417
Доллар растет на фоне выборов в США
Доллар растет на фоне выборов в США
06:28 2981
Америка выбирает Трампа
Америка выбирает Трампа видео; обновлено 10:15
10:15 40112
Впервые в истории: трансгендер в Палате представителей США
Впервые в истории: трансгендер в Палате представителей США
09:15 1772
Американцы голосуют и за аборты
Американцы голосуют и за аборты
09:05 1291
Отставка министра обороны вызвала протесты по всему Израилю: десятки задержанных
Отставка министра обороны вызвала протесты по всему Израилю: десятки задержанных видео
07:50 2172
В Германии массовые задержания. Готовился переворот
В Германии массовые задержания. Готовился переворот
03:09 6415
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться