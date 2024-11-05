Когда Турция нормализует отношения с Арменией

Отношения Анкары и Еревана будут нормализованы вслед за заключением мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

«Отношения между Турцией и Арменией будут нормализованы после подписания [мирного] договора между Азербайджаном и Арменией», - сказал Фидан газете Turkiye.

По его словам, в Анкаре рассматривают достижение мира между Азербайджаном и Арменией в качестве важного элемента для обеспечения стабильности на Южном Кавказе. «Мы оказываем максимальную поддержку для достижения договоренностей и рады видеть, что стороны приближаются к ним. Недавние решения по границе являются хорошим примером этого прогресса», - отметил глава МИД Турции.