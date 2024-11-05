Украинский беспилотник над Дагестаном

Средства противовоздушной обороны России утром отражали атаку над Дагестаном. Глава республики Сергей Меликов сообщил об уничтожении беспилотника над Каспийском. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

«Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Работает оперативный штаб, нахожусь на постоянной связи с ответственными органами»,— написал Меликов в Telegram.

Глава региона попросил жителей сохранять спокойствие и не распространять фото- и видеоматериалы, «которые могут оказать содействие врагам».

Минобороны РФ о работе средств ПВО над Дагестаном не сообщало. По данным ведомства, за ночь было уничтожено два БПЛА над Курской областью и один — над Орловской.